Challenger 175 Cagliari 2026: Arnaldi ritrova il sorriso, superato Cerundolo

Arriva la seconda vittoria consecutiva al Challenger 175 di Cagliari 2026 per Matteo Arnaldi. Dopo il successo in rimonta ottenuto ieri contro il qualificato Federico Arnaboldi, il tennista azzurro ha alzato il livello e ha superato un avversario decisamente più complicato: Juan Manuel Cerundolo. Il ligure si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 42 minuti, conquistando l’accesso ai quarti di finale del Sardegna Open.

Rispetto alla partita d’esordio, Arnaldi è apparso più centrato, più continuo e soprattutto meno falloso. Una prestazione solida nei momenti importanti, come raccontano anche le quattro palle break salvate sulle cinque concesse. Nel primo set l’equilibrio si è spezzato definitivamente nel sesto game, con l’azzurro bravo poi a prendere il controllo del parziale e a chiuderlo senza particolari esitazioni.

Per Arnaldi si tratta di un successo importante anche sul piano della fiducia: l’azzurro non vinceva due partite consecutive nello stesso dall’ATP 500 di Vienna 2025, quando superò le qualificazioni battendo De Jong e Shoolkate, prima di eliminare Kovacevic nel main draw e arrendersi poi a Zverev.

Ai quarti di finale Arnaldi affronterà Nuno Borges, testa di serie numero 3, che ha esordito direttamente al secondo turno grazie a un bye e ha sconfitto in tre set Cristian Garin. Sarà il terzo confronto diretto tra i due: i primi due, entrambi nel 2022, sono stati vinti dal portoghese, prima al Challenger di Roseto degli Abruzzi e poi nelle qualificazioni di Wimbledon.

Un test più duro, dunque, per Arnaldi, che dopo due vittorie consecutive potrà misurare davvero il livello del suo percorso di crescita sulla terra battuta. La forma sembra in risalita, la fiducia anche: contro Borges arriverà una risposta più chiara.