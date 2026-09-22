Blanch, primo titolo Challenger a Tiburon: balzo al sesto posto nella Next Gen Race

Darwin Blanch festeggia a Tiburon il primo titolo Challenger della carriera. Il 19enne statunitense, classe 2007, ha battuto in finale il connazionale Michael Mmoh con il punteggio di 3-6 6-4 6-2, rimontando dopo aver perso il primo set.

Per Blanch è il primo successo in un torneo Challenger e un risultato significativo considerando la giovane età. Il classe 2007 sta così iniziando a confrontarsi con continuità con il livello del circuito professionistico, dopo aver mosso i primi passi tra i tornei ITF. La vittoria gli permette inoltre di compiere un importante balzo nella PIF ATP Live Next Gen Race, la classifica che tiene conto dei risultati dei giovani del circuito: Blanch sale infatti al sesto posto.

La vittoria arriva inoltre in una fase positiva per il tennis americano. Ben Shelton ha raggiunto la finale dello US Open, mentre Frances Tiafoe si è fermato in semifinale. Nel corso dello swing sul cemento si è messo in evidenza anche Brandon Nakashima, a conferma della presenza di diversi giocatori statunitensi competitivi nel circuito.

Blanch, però, appartiene a una generazione ancora più giovane. A 19 anni ha appena conquistato il suo primo Challenger e si è portato al sesto posto nella Next Gen Race: un risultato che non permette ancora di fare previsioni sul suo futuro, ma che aggiunge un altro tassello al percorso del giovane americano.