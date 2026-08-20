Entry List

Entry List doppio maschile Us Open 2026: coppie e partecipanti

Redazione
By Redazione
5 Min Read
Foto Giampiero Sposito/FITP
NITTO ATP FINALS 2025 Torino 09/11/2025 Inalpi Arena Andrea Vavassori e Simone Bolelli Foto Giampiero Sposito

L’entry list e le coppie del doppio maschile degli Us Open 2026, in programma dal 31 agosto al 13 settembre su campi in cemento all’aperto. A Flushing Meadows Simone Bolelli e Andrea Vavassori ci riprovano ad andare a caccia del loro primo trionfo Slam in coppia. Saranno anche quest’anno tra le coppie favorite per il titolo, ma con una concorrenza agguerrita come al solito. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del doppio maschile degli Us Open.

Contents

US OPEN – ENTRY LIST MAIN DRAW M.

US OPEN – ENTRY LIST MAIN DRAW F.

US OPEN – ENTRY LIST QUALIFICAZIONI M & F.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST DOPPIO MASCHILE US OPEN 2026

  1. Heliovaara, Harri — Patten, Henry — 2
  2. Granollers, Marcel — Zeballos, Horacio — 7
  3. Arevalo, Marcelo — Pavic, Mate — 13
  4. Bolelli, Simone — Vavassori, Andrea — 17
  5. Harrison, Christian — Skupski, Neal — 17
  6. Krawietz, Kevin — Puetz, Tim — 21
  7. Cash, Julian — Glasspool, Lloyd — 26
  8. Andreozzi, Guido — Guinard, Manuel — 31
  9. Arribage, Theo — Olivetti, Albano — 37
  10. Luz, Orlando — Matos, Rafael — 42
  11. Doumbia, Sadio — Reboul, Fabien — 47
  12. Miedler, Lucas — Polmans, Marc — 51
  13. Nys, Hugo — Roger-Vasselin, Edouard — 55
  14. Krajicek, Austin — Mektic, Nikola — 57
  15. Cabral, Francisco — Tracy, JJ — 61
  16. Schnaitter, Jakob — Wallner, Mark — 68
  17. Bublik, Alexander — Shang, Juncheng — 69
  18. Bergs, Zizou — Collignon, Raphael — 71
  19. Pavlasek, Adam — Rikl, Patrik — 73
  20. Ram, Rajeev — Salisbury, Joe — 76
  21. Cerundolo, Francisco — Cerundolo, Juan Manuel — 76
  22. Galloway, Robert — Goransson, Andre — 78
  23. Cash, Robert — Erler, Alexander — 80
  24. Halys, Quentin — Herbert, Pierre-Hugues — 82
  25. Bhambri, Yuki — Venus, Michael — 85
  26. Frantzen, Constantin — Haase, Robin — 85
  27. Johnson, Luke — Zielinski, Jan — 86
  28. Nouza, Petr — Oberleitner, Neil — 89
  29. Arneodo, Romain — Vacherot, Valentin — 97
  30. Kirkov, Vasil — Tsitsipas, Stefanos — 98
  31. Hanfmann, Yannick — Struff, Jan-Lennard — 98
  32. Mannarino, Adrian — Van Assche, Luca — 106
  33. Balaji, N.Sriram — King, Evan — 107
  34. Stevens, Bart — van de Zandschulp, Botic — 107
  35. Etcheverry, Tomas Martin — Ugo Carabelli, Camilo — 107
  36. Arends, Sander — Pel, David — 109
  37. Merida, Daniel — Vallejo, Adolfo Daniel — 110
  38. Burruchaga, Roman Andres — Tirante, Thiago Agustin — 111
  39. Behar, Ariel — Jodar, Rafael — 114
  40. Hidalgo, Diego — Tabilo, Alejandro — 116
  41. Baez, Sebastian — Marozsan, Fabian — 116
  42. Melo, Marcelo — Peers, John — 124
  43. Paul, Jakub — Vocel, Matej — 124
  44. Gonzalez, Maximo — Molteni, Andres — 125
  45. Seggerman, Ryan — Trhac, Patrik — 125
  46. Gille, Sander — Verbeek, Sem — 127
  47. Darderi, Luciano — Kestelboim, Mariano — 127
  48. Buse, Ignacio — Trungelliti, Marco — 127
  49. Bonzi, Benjamin — Rinderknech, Arthur — 128
  50. Blockx, Alexander — Prizmic, Dino — 133
  51. Golubev, Andrey — Nedovyesov, Aleksandr — 135
  52. Atmane, Terence — Romboli, Fernando — 136
  53. Fery, Arthur — Paris, Joshua — 137

ALTERNATES

  1. Gonzalez, Santiago — Smith, John-Patrick — 138
  2. Rojer, Jean-Julien — Winegar, Theodore — 140
  3. Griekspoor, Tallon — Kokkinakis, Thanasi — 140
  4. Demoliner, Marcelo — Ho, Ray — 141
  5. Borges, Nuno — Hijikata, Rinky — 142
  6. Stevenson, David — Willis, Marcus — 143
  7. Reymond, Arthur — Sanchez, Luca — 149
  8. Machac, Tomas — Shevchenko, Aleksandr — 151
  9. Duckworth, James — Kecmanovic, Miomir — 152
  10. Choinski, Jan — Pieczonka, Filip — 160
  11. Jebens, Hendrik — Reyes-Varela, Miguel — 161
  12. Reynolds, Finn — Watt, James — 161
Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS