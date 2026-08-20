Entry List doppio maschile Us Open 2026: coppie e partecipanti

L’entry list e le coppie del doppio maschile degli Us Open 2026, in programma dal 31 agosto al 13 settembre su campi in cemento all’aperto. A Flushing Meadows Simone Bolelli e Andrea Vavassori ci riprovano ad andare a caccia del loro primo trionfo Slam in coppia. Saranno anche quest’anno tra le coppie favorite per il titolo, ma con una concorrenza agguerrita come al solito. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del doppio maschile degli Us Open.
US OPEN – ENTRY LIST MAIN DRAW M.
US OPEN – ENTRY LIST MAIN DRAW F.
US OPEN – ENTRY LIST QUALIFICAZIONI M & F.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST DOPPIO MASCHILE US OPEN 2026
- Heliovaara, Harri — Patten, Henry — 2
- Granollers, Marcel — Zeballos, Horacio — 7
- Arevalo, Marcelo — Pavic, Mate — 13
- Bolelli, Simone — Vavassori, Andrea — 17
- Harrison, Christian — Skupski, Neal — 17
- Krawietz, Kevin — Puetz, Tim — 21
- Cash, Julian — Glasspool, Lloyd — 26
- Andreozzi, Guido — Guinard, Manuel — 31
- Arribage, Theo — Olivetti, Albano — 37
- Luz, Orlando — Matos, Rafael — 42
- Doumbia, Sadio — Reboul, Fabien — 47
- Miedler, Lucas — Polmans, Marc — 51
- Nys, Hugo — Roger-Vasselin, Edouard — 55
- Krajicek, Austin — Mektic, Nikola — 57
- Cabral, Francisco — Tracy, JJ — 61
- Schnaitter, Jakob — Wallner, Mark — 68
- Bublik, Alexander — Shang, Juncheng — 69
- Bergs, Zizou — Collignon, Raphael — 71
- Pavlasek, Adam — Rikl, Patrik — 73
- Ram, Rajeev — Salisbury, Joe — 76
- Cerundolo, Francisco — Cerundolo, Juan Manuel — 76
- Galloway, Robert — Goransson, Andre — 78
- Cash, Robert — Erler, Alexander — 80
- Halys, Quentin — Herbert, Pierre-Hugues — 82
- Bhambri, Yuki — Venus, Michael — 85
- Frantzen, Constantin — Haase, Robin — 85
- Johnson, Luke — Zielinski, Jan — 86
- Nouza, Petr — Oberleitner, Neil — 89
- Arneodo, Romain — Vacherot, Valentin — 97
- Kirkov, Vasil — Tsitsipas, Stefanos — 98
- Hanfmann, Yannick — Struff, Jan-Lennard — 98
- Mannarino, Adrian — Van Assche, Luca — 106
- Balaji, N.Sriram — King, Evan — 107
- Stevens, Bart — van de Zandschulp, Botic — 107
- Etcheverry, Tomas Martin — Ugo Carabelli, Camilo — 107
- Arends, Sander — Pel, David — 109
- Merida, Daniel — Vallejo, Adolfo Daniel — 110
- Burruchaga, Roman Andres — Tirante, Thiago Agustin — 111
- Behar, Ariel — Jodar, Rafael — 114
- Hidalgo, Diego — Tabilo, Alejandro — 116
- Baez, Sebastian — Marozsan, Fabian — 116
- Melo, Marcelo — Peers, John — 124
- Paul, Jakub — Vocel, Matej — 124
- Gonzalez, Maximo — Molteni, Andres — 125
- Seggerman, Ryan — Trhac, Patrik — 125
- Gille, Sander — Verbeek, Sem — 127
- Darderi, Luciano — Kestelboim, Mariano — 127
- Buse, Ignacio — Trungelliti, Marco — 127
- Bonzi, Benjamin — Rinderknech, Arthur — 128
- Blockx, Alexander — Prizmic, Dino — 133
- Golubev, Andrey — Nedovyesov, Aleksandr — 135
- Atmane, Terence — Romboli, Fernando — 136
- Fery, Arthur — Paris, Joshua — 137
ALTERNATES
- Gonzalez, Santiago — Smith, John-Patrick — 138
- Rojer, Jean-Julien — Winegar, Theodore — 140
- Griekspoor, Tallon — Kokkinakis, Thanasi — 140
- Demoliner, Marcelo — Ho, Ray — 141
- Borges, Nuno — Hijikata, Rinky — 142
- Stevenson, David — Willis, Marcus — 143
- Reymond, Arthur — Sanchez, Luca — 149
- Machac, Tomas — Shevchenko, Aleksandr — 151
- Duckworth, James — Kecmanovic, Miomir — 152
- Choinski, Jan — Pieczonka, Filip — 160
- Jebens, Hendrik — Reyes-Varela, Miguel — 161
- Reynolds, Finn — Watt, James — 161