Entry List Atp Pechino 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Pechino 2026, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Il motivo d’interesse principale da qui alle prossime settimane lo si conosce ed è l’eventuale ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, assente dai campi da Wimbledon, ha come obiettivo quello di rientrare proprio per il torneo cinese che prende il via a fine settembre. Vedremo se sarà effettivamente così. In ogni caso i top-players non mancheranno, da Zverev a Cobolli passando per Auger-Aliassime. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Pechino.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2026
Sinner,Jannik ITA 1
Zverev,Alexander GER 2
Auger-Aliassime,Felix CAN 4
Djokovic,Novak SRB 5
Cobolli,Flavio ITA 6
de Minaur,Alex AUS 7
Medvedev,Daniil 8
Bublik,Alexander KAZ 16
Mensik,Jakub CZE 18
Rublev,Andrey 24
Cerundolo,Francisco ARG 25
Rinderknech,Arthur FRA 29
Buse,Ignacio PER 30
Norrie,Cameron GBR 35
Collignon,Raphael BEL 38
Borges,Nuno POR 41
Tirante,Thiago Agustin ARG 42
Struff,Jan-Lennard GER 44
Cerundolo,Juan Manuel ARG 45
Hurkacz,Hubert POL 47
Navone,Mariano ARG 49
Khachanov,Karen 50
+ Griekspoor,Tallon NED 56
ALTERNATES
1 Baez,Sebastian (2) ARG 51
2 Halys,Quentin (1) FRA 52
3 Hanfmann,Yannick (1) GER 54
4 Munar,Jaume (2) ESP 55
5 Altmaier,Daniel (2) GER 57
6 Machac,Tomas (2) CZE 58
7 Burruchaga,Roman Andres (2) ARG 59
8 Vallejo,Adolfo Daniel (2) PAR 60
9 Moutet,Corentin (1) FRA 62
10 Marozsan,Fabian (1) HUN 63