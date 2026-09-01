Entry List Atp Pechino 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Pechino 2026, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Il motivo d’interesse principale da qui alle prossime settimane lo si conosce ed è l’eventuale ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, assente dai campi da Wimbledon, ha come obiettivo quello di rientrare proprio per il torneo cinese che prende il via a fine settembre. Vedremo se sarà effettivamente così. In ogni caso i top-players non mancheranno, da Zverev a Cobolli passando per Auger-Aliassime. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Pechino.

TUTTE LE ENTRY LIST

IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2026

Sinner,Jannik ITA 1

Zverev,Alexander GER 2

Auger-Aliassime,Felix CAN 4

Djokovic,Novak SRB 5

Cobolli,Flavio ITA 6

de Minaur,Alex AUS 7

Medvedev,Daniil 8

Bublik,Alexander KAZ 16

Mensik,Jakub CZE 18

Rublev,Andrey 24

Cerundolo,Francisco ARG 25

Rinderknech,Arthur FRA 29

Buse,Ignacio PER 30

Norrie,Cameron GBR 35

Collignon,Raphael BEL 38

Borges,Nuno POR 41

Tirante,Thiago Agustin ARG 42

Struff,Jan-Lennard GER 44

Cerundolo,Juan Manuel ARG 45

Hurkacz,Hubert POL 47

Navone,Mariano ARG 49

Khachanov,Karen 50

+ Griekspoor,Tallon NED 56

ALTERNATES

1 Baez,Sebastian (2) ARG 51

2 Halys,Quentin (1) FRA 52

3 Hanfmann,Yannick (1) GER 54

4 Munar,Jaume (2) ESP 55

5 Altmaier,Daniel (2) GER 57

6 Machac,Tomas (2) CZE 58

7 Burruchaga,Roman Andres (2) ARG 59

8 Vallejo,Adolfo Daniel (2) PAR 60

9 Moutet,Corentin (1) FRA 62

10 Marozsan,Fabian (1) HUN 63