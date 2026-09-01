US Open 2026: Shelton parte male, poi rompe il ghiaccio e supera Griekspoor

Buon esordio per Ben Shelton allo US Open 2026. Il numero uno statunitense supera la tensione iniziale, batte Tallon Griekspoor 1-6 6-1 7-6(3) 6-2 e accede al secondo turno dello Slam di casa, li dove vorrà cancellare il più rapidamente possibile i ricordi dell’infortunio alla spalla patito nel 2025, che lo costrinse al ritiro al terzo turno nel pieno di un ottimo periodo di forma.

Al secondo turno affronterà Hubert Hurkacz, ex top 10 e due volte campione Masters 1000 sulla strada del rientro da una lunga serie di problemi fisici. Shelton, testa di serie numero otto del torneo, si trova nell’ottavo di tabellone abbandonato da Arthur Fils, dove il giocatore di ranking più alto rimasto è Jiri Lehecka: il tutto nel quarto di Carlos Alcaraz.

Il match

Shelton, atteso a ripartire dopo la sconfitta al primo turno al Masters 1000 di Cincinnati 2026, inizia invece al contrario, comunicando una tale tensione da sembrare in difficoltà fisica. Il bi-campione in carica del Masters 1000 del Canada ha concesso con due doppi falli di fila il secondo break del primo set, chiuso con 2 punti vinti su 11 con la seconda di servizio e 13 errori non forzati contro i 2 commessi dall’avversario. Lo statunitense è poi completamente rinato a inizio secondo set, sviluppatosi a specchio rispetto al primo. Griekspoor è poi sembrato il solito del resto della stagione, la sua peggiore da quando si è consolidato nella top 100 nel 2023, macchiata da un’estemporanea sfiducia nel suo tipico gioco d’attacco.

La qualità del gioco è stata incostante, a tratti ottima, ma spesso sporcata da errori da entrambe le parti, soprattutto quella olandese. I due si sono trascinati al tie-break, deciso dalla differenza di carattere tra i due a favore di Shelton che, nonostante la giornata non sia stata brillantissima, ha sempre avuto il solito ottimo atteggiamento. Mentalità che lo ha portato a cominciare forte anche il quarto set, messo rapidamente in sicurezza. Da segnalare un ace scaraventato a 148 miglia orarie (238kmh) da Shelton nell’ultimo game del match.