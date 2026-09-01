US Open 2026, ancora pioggia: interrotta Auger Aliassime-Hijikata e le altre partite sui campi secondari

Torna la pioggia agli US Open 2026: dopo maltempo e rinvii durante le qualificazioni, anche il programma della seconda giornata dei tabelloni principali si deve fermare. Interrotti cinque match di singolare maschile tra cui quello di Felix Auger-Aliassime, in piena lotta contro Rinky Hijikata, sul punteggio di un set pari. Proseguono solo Ben Shelton e Tallon Griekspoor sull’Arthur Ashe Stadium provvisto di tetto, così come Frances Tiafoe e Martin Damm sul Louis Armstrong. Nel programma dei campi coperti rimane ancora il match tra Naomi Osaka e Anastasia Zakharova.

Pioggia dal timing drammatico: Quentin Halys è stato interrotto sul punto di servire per il match sul 7-6 nel tie-break del terzo contro Facundo Diaz Acosta, mentre Marco Trungelliti sembrava indirizzato a chiudere una partita incredibile contro Juncheng Shang. L’argentino, al momento della pausa, si trovava sul 40-0, 4-3 nel quinto set.

AGGIORNAMENTO 03:01 – Ancora non indicato un orario di ripresa del gioco.

AGGIORNAMENTO 03:09 – Ripresa del gioco non prima delle 3:30 italiane.

AGGIORNAMENTO 03:17 – Cominciata l’asciugatura dei campi.