US Open, Siniakova supera Cocciaretto: l’azzurra condizionata da un problema al ginocchio

Si ferma al primo turno il percorso di Elisabetta Cocciaretto allo US Open. L’azzurra è stata sconfitta da Katerina Siniakova con il punteggio di 6-3 6-2, al termine di un match purtroppo fortemente condizionato dalle condizioni fisiche della giocatrice italiana.
Cocciaretto continua infatti a fare i conti con un problema al ginocchio sinistro, che l’ha già costretta a due ritiri negli ultimi tornei sul cemento nordamericano: in Canada contro Gibson e a Cincinnati contro la connazionale Stefanini. Anche a New York Elisabetta non è apparsa nelle condizioni migliori per poter competere contro un’avversaria del livello di Siniakova.
La ceca ha gestito il match dal primo all’ultimo punto, senza mai concedere a Cocciaretto la possibilità di rientrare concretamente in partita. Un 6-3 6-2 che racconta bene l’andamento dell’incontro e la superiorità mostrata da Siniakova, brava a non concedere spiragli all’azzurra.
Per Cocciaretto resta dunque la delusione di un’altra partita condizionata da un problema fisico che continua a limitarla. Per Siniakova, invece, il torneo prosegue: al secondo turno affronterà la vincente della sfida tra Naomi Osaka e Anastasia Zakharova.