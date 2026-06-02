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Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 3 giugno con Cobolli e Berrettini-Arnaldi

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
1 Min Read
Flavio Cobolli al terzo turno del Roland Garros 2026
Flavio Cobolli - Foto Patrick Boren / Starface/ipa-agency.net

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 3 giugno del Roland Garros 2026.  Tre azzurri in campo con Cobolli che sfida Auger-Aliassime e il derby tra Berrettini e Arnaldi che vale un posto in semifinale. Nel femminile, in campo la numero uno al mondo Aryna Sabalenka.

IL PROGRAMMA COMPLETO

COURT PHILIPPE-CHATRIER

ore 11.00 – (22) Kalinskaya vs Chwalisnska
a seguire – (1) Sabalenka vs (25) Shnaider
a seguire – (10) Cobolli vs (4) Auger-Aliassime
non prima delle 20.15 – Berrettini vs Arnaldi

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