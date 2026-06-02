Roland Garros 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 3 giugno con Cobolli e Berrettini-Arnaldi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 3 giugno del Roland Garros 2026. Tre azzurri in campo con Cobolli che sfida Auger-Aliassime e il derby tra Berrettini e Arnaldi che vale un posto in semifinale. Nel femminile, in campo la numero uno al mondo Aryna Sabalenka.
IL PROGRAMMA COMPLETO
COURT PHILIPPE-CHATRIER
ore 11.00 – (22) Kalinskaya vs Chwalisnska
a seguire – (1) Sabalenka vs (25) Shnaider
a seguire – (10) Cobolli vs (4) Auger-Aliassime
non prima delle 20.15 – Berrettini vs Arnaldi