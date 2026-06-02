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A che ora si gioca Berrettini-Arnaldi? Data e diretta tv quarti di finale Roland Garros 2026

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Matteo Berrettini al Roland Garros 2026
Matteo Berrettini - Foto Matthieu Mirville/DPPI/IPA Sport 2/ipa-agency.net

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo nei quarti del Roland Garros 2026 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il romano, è stato protagonista di un’ottima prestazione contro Juan Manuel Cerundolo, mentre il sanremese ha trionfato in un match infinito contro Frances Tiafoe.

A CHE ORA BERRETTINI-ARNALDI

La sfida tra Berrettini e Arnaldi andrà in scena mercoledì 3 giugno non prima delle 20.15 sul Court Philippe Chatrier. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.

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