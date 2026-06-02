A che ora si gioca Berrettini-Arnaldi? Data e diretta tv quarti di finale Roland Garros 2026

Matteo Berrettini è pronto a scendere in campo nei quarti del Roland Garros 2026 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il romano, è stato protagonista di un’ottima prestazione contro Juan Manuel Cerundolo, mentre il sanremese ha trionfato in un match infinito contro Frances Tiafoe.
A CHE ORA BERRETTINI-ARNALDI
La sfida tra Berrettini e Arnaldi andrà in scena mercoledì 3 giugno non prima delle 20.15 sul Court Philippe Chatrier. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.