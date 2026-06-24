WTA 500 Bad Homburg 2026: fuori Swiatek, Navarro avanza ai quarti

Iga Swiatek fuori agli ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg 2026. La vincitrice di Wimbledon 2025 perde all’esordio stagionale su erba contro Emma Navarro con il punteggio di 7-5 2-6 6-3. La polacca, a secco di titoli nel 2026, arriverà ai Championships senza vittorie nello zainetto e le sensazioni in vista del terzo Slam della stagione non sono le migliori. La 25enne di Varsavia perde i 350 punti della finale del 2025 a Bad Homburg e si allontana ulteriormente dal secondo posto in classifica WTA di Elena Rybakina. Prosegue il buon momento di Navarro, reduce dalla finale persa con Marie Bouzkova nel WTA 125 di Nottingham, che ai quarti incontrerà la rumena Elena Gabriela Ruse.