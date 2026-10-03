Nadal torna in campo e ironizza: “Mi vedo male, ma è una giornata bellissima”

Rafael Nadal torna a giocare a tennis e lo fa alla Rafa Nadal Academy, dove ha scherzato con l’ex tennista e oggi telecronista di Eurosport Spagna e Movistar Plus Alex Corretja sulle sue condizioni dopo il rientro in campo. Un’occasione speciale per il campione spagnolo, che ha commentato con ironia il suo ritorno davanti alla propria famiglia e al pubblico.

“Anche se è solo per giocare un po’, deve essere qualcosa di unico davanti alla tua famiglia, davanti a tutto il tuo pubblico”, ha detto Corretja rivolgendosi a Nadal.

L’ex numero uno al mondo ha risposto con la consueta ironia, scherzando innanzitutto sulle proprie condizioni: “Unico per quanto male mi vedo, questo senza dubbio, no?”. Poi Nadal ha lasciato spazio alle emozioni, definendo comunque la giornata un momento speciale: “Ma al di là di questo, è una giornata bellissima. Sono molto grato, prima di tutto, a tutti quelli che hanno voluto venire ad accompagnarci in questa giornata così, così bella per tutti noi”.

Un ritorno sul campo per Nadal, che ha potuto nuovamente giocare davanti al pubblico della sua Academy, alternando il momento sportivo all’ironia che lo ha sempre contraddistinto.