Alexander Zverev supera Ben Shelton con un netto 6-2 7-6(4) e conquista la semifinale delle Nitto ATP Finals 2026. Il tedesco conferma l’ottimo momento di forma dopo il successo all’esordio contro il giovane Rafa Jodar e, al termine della partita, ha commentato la propria prestazione, soffermandosi sulla qualità del suo tennis e sulle differenze tra le due sfide disputate nel girone.

Il numero uno del mondo ha espresso grande soddisfazione per il livello mostrato, soprattutto nel primo parziale, nel quale ha imposto fin da subito il proprio ritmo: “Credo che il modo in cui sono entrato in campo nel primo set sia stato quasi perfetto. Sono molto soddisfatto del mio livello. È un grande vantaggio riuscire a portarsi avanti contro Ben, perché è un giocatore estremamente potente e dispone di tantissime armi. Quando gioca con fiducia, affrontarlo diventa davvero complicato. Sono quindi molto contento del primo set”.

Zverev ha poi analizzato il secondo parziale, decisamente più equilibrato, sottolineando la qualità del proprio rendimento nel momento decisivo: “È stato un set molto combattuto, che avrebbe potuto prendere entrambe le direzioni. Nel tie-break, però, credo di aver giocato molto bene“.

Il tedesco ha anche scherzato sul rendimento del proprio dritto, dopo aver ricevuto un complimento per la qualità mostrata con questo fondamentale: “Dovresti diventare il mio allenatore (Ride, ndr)”.

Infine, Zverev ha messo a confronto le due vittorie ottenute nel girone, contro Shelton e Jodar, evidenziando le diverse caratteristiche dei suoi avversari: “Sono state due partite completamente diverse, con stili di gioco differenti. Sia io che Ben siamo giocatori molto potenti e abbiamo un grande servizio. Shelton è incredibilmente potente da fondo campo e bisogna essere in grado di reggere la sua spinta. Contro Rafa, invece, si giocava maggiormente da fondo campo. Sono comunque contento di aver vinto entrambe le partite, di essere in semifinale e ora guardo al prossimo match“.