Alexander Zverev supera Ben Shelton con il punteggio di 6-2 7-6(4) e conquista la semifinale delle Nitto ATP Finals di Torino. Il numero uno del mondo prosegue il suo ottimo momento di forma: dopo aver battuto Rafa Jodar all’esordio, il tedesco si conferma anche contro lo statunitense, centrando il secondo successo consecutivo nel torneo e staccando il pass per la semifinale.

Primo set: Zverev prende subito il controllo

Partenza autoritaria di Alexander Zverev, che si aggiudica il primo set con un netto 6-2, confermando le ottime sensazioni mostrate all’esordio contro Rafa Jodar. Shelton prova inizialmente a tenere il passo, affidandosi soprattutto al servizio: nei primi tre game mette a segno cinque ace e cerca di imporre il proprio ritmo. Con il passare dei minuti, però, il tedesco alza progressivamente il livello, prende in mano gli scambi e comincia a mettere in difficoltà l’americano. A fare la differenza è soprattutto la maggiore concretezza al servizio. Zverev vince l’80% dei punti con la prima, contro il 57% dell’avversario, pur avendo entrambi una percentuale di prime in campo del 77%. Il tedesco chiude il parziale con sei ace, uno in più rispetto a Shelton, ma soprattutto con un bilancio di 32 punti vinti contro i 24 dello statunitense. Sul 5-1 arriva una reazione di Shelton, che riesce a conquistare un game e ad accorciare le distanze sul 5-2. Sascha, tuttavia, non concede ulteriori occasioni: al momento di servire per il set mantiene la lucidità, chiude il game e mette in cassaforte il primo parziale sul 6-2.

Sascha chiude i conti

Nel secondo parziale Shelton alza il livello del proprio gioco e riesce a mettere maggiormente in difficoltà Zverev, soprattutto grazie al servizio. Lo statunitense trova grande continuità alla battuta e mette a segno ben dieci ace nel set, riuscendo a tenere testa al tedesco e a rendere la partita decisamente più equilibrata. Anche Zverev, tuttavia, si dimostra molto solido nei propri turni di battuta, rispondendo colpo su colpo e mantenendo un atteggiamento aggressivo e propositivo nei momenti delicati. Il tedesco non perde mai la concentrazione, continua a cercare soluzioni in risposta e riesce a mantenere il controllo del match. Shelton resta in partita fino al tie-break, ma nel momento decisivo è Zverev a fare la differenza vincendo, chiudendo il secondo set 7-6(4) con un lungolinea perfetto che lo porta a conquistare la semifinale.

Le parole di Zverev

“Sono molto contento per questa vittoria, arrivata contro uno dei migliori giocatori del mondo. Penso di aver disputato un primo set perfetto, poi nel secondo Ben (Shelton, ndr) è salito notevolmente di livello. Sono riuscito a giocare dei bei punti nel tie-break. Sono felice di essere in semifinale. Sono state due partite diverse, quelle contro Rafael (Jodar, ndr) e Ben, ma sono contento di essere riuscito a vincerle entrambe”.