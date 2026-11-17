“Il momento della svolta è stato l’inizio del secondo set. Ero molto arrabbiato dopo aver perso il primo. Il break in apertura mi ha aiutato a controllare le emozioni e a giocare sempre meglio. Sono molto contento per la vittoria”. Così ha aperto in conferenza stampa Arthur Fils a seguito della vittoria in rimonta sullo spagnolo Rafael Jodar alle Nitto ATP Finals 2026 per 4-6 6-2 6-2. Si tratta del primo successo in carriera al torneo di fine stagione per il francese, diventato anche il primo transalpino a vincere un match alle Finals da Jo-Wilfried Tsonga nel 2011 (semifinale contro Tomas Berdych). “Prima di tutto sono contento per me stesso, ma anche per aver riportato al mio Paese una vittoria in questo evento. Quando scendo in campo il mio unico pensiero è la vittoria. Ora sono già con la testa a giovedì”.

L’analisi del match

Con la vittoria sul madrileno, Fils è riuscito a tenere vivi i sogni qualificazione dopo il match perso al debutto nel torneo contro l’americano Ben Shelton al terzo set. Un successo arrivato importante anche per come è arrivato, rimontando dopo un primo set perso in modo beffardo. “Non so cosa sia successo nel primo parziale. Avevo la sensazione di essere in controllo, soprattutto da fondo campo. Lui è stato bravo a servire bene nei momenti decisivi e sul 5-4 mi ha breakkato giocando alla grande. Ero furibondo, ma sapevo che continuando a giocare così sarebbero arrivate delle chance. Così è stato e le ho sfruttate”.

Il francese ha riflettuto sulle variazioni che ha dovuto attuare per fermare Jodar, per il quale ha riservato solo complimenti. “Rafa è un giocatore incredibile. Quando è in ritmo è uno dei migliori giocatori al mondo. Ho provato a cambiare qualcosina, essere più aggressivo per farlo muovere. Ha funzionato, sono felice di avercela fatta“.

La programmazione nel 2027

Il numero 7 del mondo ha concluso parlando di come gestirà il calendario nella prossima stagione, dopo i tanti infortuni subiti negli ultimi 2 anni. “L’obiettivo di tutti i giocatori del circuito è quello di giocare meno tornei possibili e arrivare sempre in fondo. Raggiungere sempre la finale come fa Sinner sarebbe fantastico, così da poter avere più riposo e giocare solo i tornei più importanti. In ogni caso, con il team ancora non ne abbiamo parlato, ma la priorità è prendermi cura del mio corpo giocando il meno possibile”.