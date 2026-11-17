Una rimonta da incorniciare per Arthur Fils alle ATP Finals 2026. Dopo la sconfitta all’esordio contro Ben Shelton, il francese si riscatta contro Rafael Jodar, superato per 4-6 6-2 6-3. Un match iniziato in salita per il transalpino, capace però di cambiare passo e chiudere con il sorriso. Per Fils arriva così la prima vittoria nel gruppo John McEnroe, un successo che tiene vive le speranze di qualificazione alle semifinali. Ora bisognerà passare su Alexander Zverev per restare a Torino.

Il primo set scorre sul filo dell’equilibrio, senza particolari sussulti. Jodar sale in cattedra nel finale e trova l’allungo che gli permette di aggiudicarsi il parziale per 6-4. Da quel momento, però, la partita cambia volto: Fils mette il turbo e strappa il servizio allo spagnolo nel terzo e nel quinto game del secondo set, costruendo il vantaggio che gli vale il 6-2. Nella frazione decisiva Jodar non riesce a ritrovare l’efficacia mostrata in avvio e il francese completa la rimonta con il 6-3 conclusivo. Dopo aver perso il primo set, Fils concede appena cinque giochi nei successivi due: una reazione che gli permette di rilanciarsi nella corsa a un posto tra i migliori quattro.