Alle ATP Finals di Torino il Centrale dell’Inalpi Arena si apre anche agli appassionati, che possono scendere in campo e condividere qualche scambio con alcuni dei protagonisti del tennis italiano. È “Come and Play”, l’iniziativa promossa dalla FITP che ogni sera coinvolge un gruppo di spettatori, selezionati a sorpresa tra il pubblico, offrendo loro la possibilità di palleggiare sul campo principale del torneo. Per partecipare basta avere un paio di scarpe da ginnastica: non serve altro per ritrovarsi, anche solo per qualche minuto, dall’altra parte della rete rispetto a un campione.
A inaugurare il progetto è stato Filippo Volandri, capitano della squadra italiana di Coppa Davis, seguito da Flavia Pennetta. Il calendario prosegue nella giornata di martedì 17 novembre con Tyra Grant, mercoledì 18 con Luciano Darderi e giovedì 19 con Francesca Schiavone. Un’occasione per vivere l’Inalpi Arena da una prospettiva diversa, trasformando alcuni spettatori in protagonisti e portando il pubblico a contatto diretto con i campioni del tennis italiano.