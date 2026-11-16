Flavio Cobolli, durante la conferenza stampa successiva alla sconfitta contro Daniil Medvedev nella prima partita delle ATP Finals 2026, ha dato uno spunto molto interessante. Per l’italiano, infatti, quella con il russo è stata la prima partita di sempre nel “Torneo dei Maestri”, davanti ad una Inalpi Arena gremita e pronta a sostenerlo. Cobolli ha definito così le sensazioni provate in campo: “Era una situazione davvero molto difficile, bisogna trovarsi in queste circostanze con stadio pieno e l’assenza di Jannik, che non mi aiuta perché sento di dover portare in alto il suo nome“.

Cobolli ha poi spiegato più nel dettaglio le proprie emozioni in assenza del numero 1 d’Italia. Il tennista romano, infatti, ha risposto così ad una domanda specifica su questo aspetto: “Jannik manca a tutti, ma a livello di pressione a noi italiani inconsciamente dà una grande mano fuori dal campo. È come se tutta la pressione ricadesse su di lui, ci lascia spazio e margine di errore“. Cobolli ha onestamente aggiunto: “Quando c’è lui le nostre sconfitte pesano meno, durante l’anno questo fattore si sente. Personalmente mi avrebbe fatto molto comodo averlo qua”.

Ottima prestazione, Berrettini e la sfida a Tiafoe

Per quanto riguarda la propria prestazione, invece, l’attuale numero 6 del mondo si è detto soddisfatto: “Ho fatto una prestazione superiore a quanto mi aspettassi, ma c’è anche l’avversario”. Cobolli ha dunque imputato la sconfitta prevalentemente alla superiorità di Medvedev, spiegando: “Una volta superato il terrore di lisciare la prima palla, mi sono sentito bene. La tensione non ha influito, sono più i meriti di Daniil che i demeriti miei”.

Il finalista del Roland Garros ha proseguito parlando della presenza di Matteo Berrettini. “The Hammer”, infatti, era seduto nel box di Cobolli assieme al suo team. Circostanza richiesta personalmente dal protagonista delle ATP Finals 2026: “Io e Matteo siamo sempre in contatto, prima che colleghi siamo grandi amici. Fino a poco prima della partita non sapevo se sarebbe venuto, mi ha mandato un messaggio all’ultimo minuto e io gli ho chiesto espressamente di venire nel box“.

Cobolli ha concluso la conferenza con uno sguardo al prossimo impegno, che sarà un delicatissimo incontro con Frances Tiafoe: “Non ho visto la partita di Tiafoe contro Alcaraz, ma lo conosco bene. È un giocatore molto forte, che si esalta nei tornei importanti. Sarà una grande battaglia, spero di avere il pubblico ancor più dalla mia parte che oggi. Spero di divertirmi e continuare su questa strada”.