Poco prima dell’ingresso in campo di Flavio Cobolli e Daniil Medvedev per il loro match del gruppo Lendl delle ATP Finals 2026, Alexander Zverev ha ricevuto il trofeo che spetta al giocatore che concluderà l’anno al numero 1 del mondo. Con il trofeo in mano e gli occhi brillanti, il tedesco ha commentato: “È un grande onore avere questo trofeo in mano, l’anno scorso pensavo di poter vincere uno Slam e fare bene, ma non mi aspettavo certo di chiudere l’anno al numero 1“.

“È la cosa più speciale e il successo più grande della mia vita”, ha aggiunto il vincitore di Roland Garros e US Open 2026. Zverev ha poi concluso ringraziando il pubblico e promettendo spettacolo anche nell’ultima settimana del grande tennis prima della pausa invernale: “Grazie a tutti per essere qui a supportarmi, godetevi questa settimana. C’è ancora tennis di alto livello in arrivo e spero di farne parte“.

Per la prima volta dal 2023 è un giocatore diverso da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner a concludere la stagione guardando tutti dall’alto. Per Zverev si tratta della prima volta in carriera da numero 1 di fine anno, raggiunge così Ilie Nastase, Mats Wilander, Jim Courier, Andre Agassi, Gustavo Kuerten, Andy Roddick, Andy Murray e Sinner tutti raggruppati al dodicesimo posto di sempre con una stagione conclusa da numero 1 al mondo. Novak Djokovic rimane leader della speciale graduatoria con ben 8 stagioni concluse in cima alla classifica.