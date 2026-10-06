Tomic, 2618 giorni dopo torna nel main draw di un Masters 1000

Bernard Tomic torna a giocare un Masters 1000. Il 33enne australiano, numero 184 del mondo, ha superato le qualificazioni del Masters di Shanghai e si è guadagnato un posto nel tabellone principale del torneo cinese.
Un traguardo che arriva dopo 2.618 giorni dall’ultima volta. Tomic non disputava infatti il main draw di un Masters 1000 dal torneo di Montreal dell’agosto 2019. Da allora sono passati 374 settimane, un lungo periodo nel quale l’ex numero 17 ATP non era più riuscito a rientrare nel tabellone principale di uno dei nove grandi appuntamenti del circuito.
A Shanghai l’australiano ha interrotto così un digiuno durato oltre sette anni, tornando protagonista a livello Masters 1000. Un risultato significativo per Tomic, che nelle ultime stagioni ha cercato di risalire la classifica dopo essere scivolato ben lontano dalle posizioni raggiunte in passato.