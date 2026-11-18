Kim Clijsters ha analizzato il momento complicato che sta attraversando Aryna Sabalenka, soffermandosi soprattutto sull’aspetto mentale. La bielorussa, dopo aver perso la vetta del ranking WTA e aver chiuso il 2026 senza conquistare titoli del Grande Slam, sembra aver smarrito quella sicurezza che in passato le permetteva di superare anche le giornate più difficili. Secondo l’ex numero uno del mondo, intervenuta nel podcast Served, il problema potrebbe essere legato proprio alla gestione delle emozioni e della frustrazione in campo.

“Penso che tutto parta dalla mente. Credo che sia un problema legato alla sua mentalità attuale. Si vede la sua frustrazione quando è in campo e, dal momento in cui le cose non vanno come vorrebbe, diventa chiaramente negativa. Prima, quando aveva fiducia in sé stessa, riusciva a recuperare le partite e a parlarsi in modo positivo”, ha spiegato Clijsters.

La campionessa belga ha poi sottolineato come Sabalenka sembri rimanere intrappolata nei propri pensieri negativi molto più a lungo rispetto al passato: “Adesso si aggrappa a questa mentalità negativa molto più rapidamente e ci rimane per molto più tempo“.

Clijsters ha anche invitato a non escludere che dietro le difficoltà della bielorussa possano esserci situazioni personali che non sono note al pubblico. In particolare, ha richiamato l’attenzione sui cambiamenti all’interno del suo gruppo di lavoro: “Stanno succedendo cose di cui forse non siamo a conoscenza. Il fatto che stia cambiando la sua squadra, o almeno una parte di essa, proprio in questo momento, coinvolgendo persone che hanno lavorato con lei per tanto tempo… Credo che il suo fisioterapista sia stato al suo fianco per quasi sei anni, partecipando a tutti i suoi successi e anche ad alcuni momenti difficili”.

L’ex tennista ha quindi sollevato un interrogativo sulla possibilità che i cambiamenti nel team siano legati anche alla difficoltà di individuare le responsabilità della propria crisi: “Stanno avvenendo molti cambiamenti. Questo significa che forse non si sta concentrando abbastanza sul lavoro che deve fare e sta attribuendo ad altri la responsabilità? Non lo sappiamo, non sappiamo cosa stia succedendo”.

Infine, Clijsters ha ammesso di essere curiosa di vedere come Sabalenka affronterà la preparazione invernale e quali conseguenze avrà il periodo di pausa: “Sono curiosa di vedere cosa succederà durante la pre-season”.