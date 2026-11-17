Matteo Berrettini ha seguito da vicino il percorso di Flavio Cobolli, vivendo con particolare emozione il suo esordio alle Nitto ATP Finals di Torino. Il romano ha raccontato il legame che lo unisce al connazionale, spiegando anche le ragioni che lo hanno portato a entrare nel suo box durante il torneo. Nonostante la sconfitta contro Daniil Medvedev, Berrettini si è detto fiducioso in vista dei prossimi impegni e ha indicato il proprio favorito per la vittoria finale.

Le parole di Berrettini

“Lo conosco da quando era un piccoletto alto poco più di un metro. Vederlo entrare in campo alle Finals mi ha emozionato”. Berrettini ha ripercorso il rapporto con Cobolli, ricordando anche il momento difficile vissuto dal giovane romano a Vienna: “Quando è successo quell’episodio spiacevole, avevo provato a stargli vicino e gli avevo promesso che ce l’avrebbe fatta. Gli avevo detto: ‘Guarda, secondo me, con il lavoro duro riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi’. Glielo auguravo, ovviamente”.

Un legame costruito nel tempo, che affonda le proprie radici anche nella storia familiare di Cobolli e che si è ulteriormente consolidato con la vittoria della Coppa Davis: “Credo che tutta la nostra storia, il fatto che suo padre mi allenasse quando eravamo ragazzi e che abbiamo vinto insieme la Coppa Davis l’anno scorso, abbia contribuito alla sua scelta di volermi nel box. Ho provato ad aiutarlo, a incitarlo e a caricarlo”.

Berrettini ha poi commentato la sconfitta di Cobolli contro Medvedev, senza nascondere il valore della prestazione del russo: “Purtroppo Daniil ha giocato una partita pazzesca, ma sono comunque molto contento e speriamo che possa fare bene nelle prossime due”.

Infine, uno sguardo alla lotta per il titolo. Per Berrettini il principale candidato al successo è Carlos Alcaraz, reduce da due tornei consecutivi vinti: “Direi Alcaraz. Viene da due tornei vinti consecutivamente e, secondo me, sta giocando un tennis pazzesco. Quando è così in forma è difficile da affrontare“.

L’azzurro non ha però escluso altri tennisti , soprattutto considerando le caratteristiche della superficie torinese: “Sappiamo però che le condizioni sono molto veloci e che quindi piacciono molto a giocatori come Sascha e Medvedev. Anche Shelton può dire la sua con il suo servizio”.