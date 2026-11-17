Si apre un nuovo capitolo nella carriera di José Perlas, che dopo l’esperienza al fianco di Lorenzo Musetti ha scelto di puntare su una giovane promessa del tennis italiano. Secondo quanto riportato da Ubitennis, il tecnico spagnolo seguirà Tyra Grant, classe 2008 e attualmente numero 157 del ranking WTA.

Il primo obiettivo di Tyra Grant per il 2027 è già definito: entrare tra le prime 100 giocatrici del mondo. Un traguardo che la giovane azzurra considera alla portata e che le consentirebbe di guadagnarsi un posto diretto nei tabelloni principali dei tornei del Grande Slam. “Nella prossima stagione spero di entrare in top 100: siamo vicini”, ha dichiarato, guardando con fiducia ai prossimi mesi.

Nel frattempo, il suo gruppo di lavoro si prepara ad accogliere una figura di grande esperienza. José Perlas dovrebbe affiancarla con continuità durante la stagione, come anticipato dalla stessa Grant: “Dovrebbe essere con me tutte le settimane”. Matteo Donati continuerà a far parte dello staff e sarà necessario trovare un’organizzazione che permetta ai due tecnici di coordinarsi in base agli impegni.

Per lo spagnolo si tratta di una nuova esperienza professionale, lontana dal percorso seguito per gran parte della sua carriera nel tennis maschile. Una sfida diversa che lo porterà a confrontarsi con un progetto giovane e con una giocatrice intenzionata a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama internazionale.