Dagli Slam al circuito ITF: il rientro di Max Purcell dopo la squalifica

L’ultima partita disputata da Max Purcell è datata 16 novembre 2024 quando perse la semifinale delle ATP Finals di Torino in doppio assieme al connazionale Jordan Thompson. Dopodiché l’australiano è completamente sparito dai radar del tennis mondiale a causa di una squalifica per violazione dei protocolli anti-doping. Dopo un anno e mezzo di assenza dai campi, però, il periodo di sospensione è terminato e Purcell è pronto al rientro in campo, previsto martedì 16 giugno in Giappone all’ITF M15 di Tokyo 2 2026 .

Il motivo della sospensione

La vicenda che ha portato all’allontanamento di Purcell dai circuiti tennistici risale al 2023. Tra il 16 e il 20 dicembre di quell’anno, infatti, il classe 1998 assunse infusioni endovenose di vitamine oltre ai 500ml, con il limite previsto dai protocolli antidoping fissato a 100ml nell’arco di 12 ore. Purcell, durante l’indagine condotta dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA), ha ammesso le sue responsabilità e si è auto-sospeso dal tennis non appena gli è stato notificato l’avvio dell’indagine (12 dicembre 2024).

La piena collaborazione del doppista è valsa uno sconto del 25% sulla sospensione che è durata 18 mesi a partire da quando Purcell si è autonomamente escluso dal tennis professionistico. In questo modo l’11 giugno 2026 è finita questa brutta vicenda, consentendo all’australiano di tornare in campo per ricostruire il suo status doppista di primissimo livello.

Ritorno alle origini?

Il palmarès in doppio Purcell è di quelli pesanti: ha vinto Wimbledon 2022 (in coppia con Matthew Ebden) e lo US Open 2024 (assieme a Thompson), vanta in tutto 8 titoli ATP, due finali perse all’Australian Open (2020 e 2022) e un best ranking alla posizione numero 8. Ottimo giocatore anche in singolo, il nativo di Sydney vanta un best ranking alla 40esima posizione e una finale ATP (sconfitto da Taylor Fritz all’ATP 250 di Eastbourne 2024). A Tokyo dovrebbe giocare anche in singolare. L’augurio è quello che Purcell possa ritrovare il suo miglior tennis lasciandosi alle spalle la squalifica legata al doping.