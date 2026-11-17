Le entry list e i partecipanti dei sei tornei Atp Challenger della Settimana 49 (07-13 dicembre 2026). Anche il circuito challenger si avvicina a concludere la sua stagione. Questa è infatti la penultima settimana di tornei, ma sempre ben ricca con sei appuntamenti. Tutti tornei relativamente “piccoli” in quanto a montepremi, dato che sono di categoria Atp 50. Di seguito tutte le entry list dei sei Atp Challenger in programma la quarantanovesima ettimana della stagione.
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 49 (07-13 DICEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 COPENHAGEN
Feldbausch,Kilian SUI 195
Holmgren,August DEN 198
Rincon,Daniel ESP 234
Gadamauri,Buvaysar BEL 260
Kravchenko,Georgii UKR 275
Forejtek,Jonas CZE 288
Faurel,Thomas FRA 295
Squire,Henri GER 308
Alkaya,Mert TUR 317
Overbeck,Carl Emil DEN 324
Geerts,Michael BEL 350
Petkovic,Mika GER 381
Vasami,Jacopo ITA 382
Marrero Curbelo,Ivan ESP 392
Wallin,Olle SWE 413
Krutykh,Oleksii UKR 429
Blancaneaux,Geoffrey FRA 441
Binda,Alexander ITA 453
Wessels,Louis GER 457
Shepp,Anton NZL 465
Inchauspe,Paul FRA CO 5
ALTERNATES
1 Arnaboldi,Federico (1) ITA 467
2 Miyoshi,Kenta (1) JPN 470
3 Planinsek,Filip Jeff (2) SLO 474
4 Vales,Amit (3) ISR 479
5 Monday,Johannus (1) GBR 482
6 Hudd,Emile (1) GBR 485
7 Loffhagen,George (1) GBR 491
8 Siniakov,Daniel (2) CZE 492
9 Obradovic,Dusan (3) SRB 497
10 Oetzbach,Adrian (1) GER 501
11 Gima,Sebastian (2) ROU 509
PR 12 Ilkel,Cem (1) TUR 513
13 Boitan,Adrian (2) ROU 516
14 Bobichon,Matisse (1) FRA 517
15 Makk,Peter (2) HUN 518
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 LA PAZ
Aboian,Valerio ARG 270
Kozlov,Stefan USA 271
Ambrogi,Luciano Emanuel ARG 336
Meligeni Alves,Felipe BRA 345
Ficovich,Juan Pablo ARG 356
Chepelev,Andrey 374
Agamenone,Franco ITA 378
Baris,Ozan USA 397
Alves,Mateus BRA 417
Ayeni,Alafia USA 419
Magadan,Alan MEX 452
Hernandez,Alex MEX 468
Dellien,Murkel BOL 471
Monzon,Ignacio ARG 551
Andrade Da Silva,Lucas BRA 574
Gomez,Juan Sebastian COL 588
Heredia,Samuel COL 629
Fernandez,Bruno BRA 630
Osorio,Juan Sebastian COL 637
Alvarez,Luis Carlos MEX 643
Turcanu,Radu David ROU 649
ALTERNATES
1 Chopra,Keshav (1) USA 652
2 Fancutt,Thomas (1) AUS 664
3 Ribero,Franco (2) ARG 675
4 McCormick,Tristan (1) USA 676
5 Haita,Stefan Horia (1) ROU 679
6 Claverie,Lorenzo (1) ITA 694
7 Covato,Matteo (1) ITA 710
8 Jarry,Nicolas (1) CHI 751
9 Farjat,Tomas (1) ARG 760
10 Gagliardo,Lorenzo (2) ITA 764
11 Flores,Jesse (1) CRC 782
12 De Krom,Michiel (1) NED 812
13 Dickerson,Ryan (1) USA 818
14 Tenti,Fermin (2) ARG 836
15 Ganesan,Adhithya (1) USA 919
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 MONASTIR
Balshaw,Felix FRA 173
Cadenasso,Gianluca ITA 215
Carballes Baena,Roberto ESP 267
Bar Biryukov,Petr 272
Giustino,Lorenzo ITA 286
Schoenhaus,Max GER 299
Broska,Florian GER 316
Hussey,Giles GBR 321
Coulibaly,Eliakim CIV 335
Lokoli,Laurent FRA 337
Pereira,Tiago POR 340
Dougaz,Aziz TUN 367
Jubb,Paul GBR 368
Martin Manzano,Juan Cruz ITA 385
Lagutin,Pavel 393
Bertrand,Robin FRA 398
Ajdukovic,Duje CRO 405
Perez Contri,Sergi ESP 412
Pankin,Semen 420
Willwerth,Benjamin USA JR 19
Bennani,Karim MAR NG 456
ALTERNATES
1 Kelm,Yannik (1) GER 428
2 Bailly,Gilles Arnaud (1) BEL 445
3 Tabacco,Fausto (1) ITA 450
4 Bennani,Karim (1) MAR 456
5 Marmousez,Lilian (1) FRA 462
6 Arnaboldi,Federico (2) ITA 467
7 Faucon,Romain (1) BEL 473
8 Ouakaa,Aziz (1) TUN 478
9 Wiedenmann,Luca (1) GER 488
10 Obradovic,Dusan (2) SRB 497
11 Gima,Sebastian (1) ROU 509
12 Echeverria,John (1) ESP 514
13 Makk,Peter (3) HUN 518
14 Xilas,Ioannis (1) GRE 519
15 Added,Dan (2) FRA 522
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 NONTHABURI
Smith,Keegan USA 188
Dellavedova,Matthew AUS 227
Sharipov,Marat 230
Matsuoka,Hayato JPN 274
McCabe,James AUS 282
Sun,Fajing CHN 289
Bax,Florent FRA 293
Sekulic,Philip AUS 329
Kachmazov,Alibek 344
Delaney,Jake AUS 348
Strombachs,Robert LAT 353
Singh,Karan IND 354
Demin,Yaroslav 362
Samrej,Kasidit THA 370
Milic,Ognjen SRB 371
Cui,Jie CHN 372
Ellis,Blake AUS 408
Leong,Mitsuki Wei Kang MAS 415
Johnson,Spencer USA 425
Castelnuovo,Luca SUI 431
Moriya,Hiroki JPN 440
Boogaard,Thijs NED 454
Matsuda,Koki JPN 472
ALTERNATES
1 Bouzige,Moerani (1) AUS 477
2 Vales,Amit (1) ISR 479
3 Saitoh,Keisuke (1) JPN 484
4 Jones,Maximus (1) THA 512
5 Milev,Yanaki (1) BUL 529
6 Trotter,James (1) JPN 538
7 Uchiyama,Yasutaka (1) JPN 546
8 Honda,Naoya (1) JPN 564
9 Delage,Pierre (1) FRA 565
10 Shiraishi,Hikaru (1) JPN 578
11 Palan,Dominik (1) CZE 591
12 Hoole,Casey (1) AUS 598
13 Chung,Hyeon (1) KOR 607
14 Peliwo,Filip (1) POL 613
15 Purcell,Max (1) AUS 617
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 RIO DE JANEIRO
Gomez,Federico Agustin ARG 207
Roca Batalla,Oriol ESP 287
Aguilar Cardozo,Joaquin URU 296
Boscardin Dias,Pedro BRA 320
Villanueva,Gonzalo ARG 328
Kicker,Nicolas ARG 339
Damas,Miguel ESP 358
Ribeiro,Eduardo BRA 359
Ratti,Lucio ARG 401
Saraiva Dos Santos,Paulo Andre BRA 424
Casanova,Hernan ARG 426
Rodriguez Taverna,Santiago ARG 449
Sakamoto,Pedro BRA 459
Guillen Meza,Alvaro ECU 466
Popko,Dmitry KAZ 493
Orlov,Vladyslav UKR 506
Zeitune,Maximo ARG 508
Rodriguez,Lorenzo Joaquin ARG 520
Domingues,Joao POR 561
Dutra da Silva,Daniel BRA 575
Janvier,Maxime FRA 584
ALTERNATES
1 Cigarran,Thiago (1) ARG 601
2 Barranco Cosano,Javier (1) ESP 626
3 Huertas del Pino,Conner (1) PER 633
4 Gutierrez,Oscar Jose (1) ESP 642
5 Zanellato,Nicolas (1) BRA 671
6 Ribero,Franco (1) ARG 675
7 Leite,Wilson (1) BRA 681
8 De La Fuente,Santiago (1) ARG 682
9 Coria,Federico (1) ARG 703
10 Pereira,Jose (1) BRA 737
11 Huertas Del Pino Cordova,Arklon (1) PER 762
12 Gagliardo,Lorenzo (1) ITA 764
13 Tosetto,Rafael (1) BRA 771
14 Pagotto,Victor (1) BRA 772
15 Oliveira,Nicolas (1) BRA 801
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 TRNAVA
PR Debru,Gabriel FRA 239
Sachko,Vitaliy UKR 248
Gray,Alastair GBR 264
Hemery,Calvin FRA 268
Barton,Hynek CZE 284
Krumich,Martin CZE 301
Caniato,Carlo Alberto ITA 311
Martin,Andrej SVK 349
Maxted,Lui GBR 364
Kuzmanov,Dimitar BUL 369
Sorger,Sebastian AUT 388
Wiskandt,Max GER 400
Loge,Jack BEL 402
Gulin,Svyatoslav 407
Gengel,Marek CZE 421
PR Kingsley,Cannon USA 424
Prihodko,Oleg MKD 436
Ursu,Vadym UKR 438
Staeheli,Luca SUI 439
Sanchez Martinez,Benito GER CO 8
Ivanov,Ivan BUL NG 458
ALTERNATES
1 Miyoshi,Kenta (2) JPN 470
2 Planinsek,Filip Jeff (1) SLO 474
3 Vales,Amit (2) ISR 479
4 Siniakov,Daniel (1) CZE 492
5 Brunclik,Petr (1) CZE 495
6 Pokorny,Lukas (1) SVK 496
7 Obradovic,Dusan (1) SRB 497
8 Gima,Sebastian (3) ROU 509
PR 9 Ilkel,Cem (2) TUR 513
10 Boitan,Adrian (1) ROU 516
11 Makk,Peter (1) HUN 518
12 Added,Dan (3) FRA 522
13 Rossi,Leonardo (2) ITA 525
14 Ghibaudo,Antoine (1) FRA 526
15 Angelini,Lorenzo (3) ITA 528