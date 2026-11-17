Medical timeout per Rafael Jodar nel match contro Arthur Fils alle ATP Finals 2026. Lo spagnolo, in svantaggio 4-1 nel secondo set dopo aver vinto 6-4 il primo parziale, ha accusato un malessere fisico e chiesto l’intervento del medico che per ora gli ha somministrato dei farmaci. Al momento non sembrano esserci i presupposti per il ritiro.
AGGIORNAMENTO 15.32 – Fils conquista il secondo set per 6-2 e manda la partita al terzo.
AGGIORNAMENTO 15.23 – Il gioco riprende all’Inalpi Arena con Fils al servizio.