ATP Finals 2026, Shelton: “Ferrero nel box? Era previsto, abbiamo già lavorato tanto”

Ben Shelton, subito dopo la vittoria contro Arthur Fils nel primo match del round robin delle ATP Finals 2026, ha parlato del suo gioco e della prima volta di Juan Carlos Ferrero nel suo box. “Ferrero nel box? Forse voi non ve lo aspettavate, io lo sapevo!” ha commentato lo statunitense in modo scherzoso. Difatti, pochi giorni prima dell’inizio del “Torneo dei Maestri” era stato lo stesso allenatore spagnolo a negare la propria presenza nel box già a Torino.

Ferrero, il lavoro e le condizioni di gioco

Tornando serio il tennista ha detto: “È bello averlo con me, con mio papà Ben formano una coppia affamata e carica. Negli ultimi giorni abbiamo già lavorato tanto insieme”. Pensando già al post-partita, Shelton ha aggiunto anche: “Sicuramente Ferrero sarà contento di alcune cose che ho fatto oggi e un po’ meno di altre”.

Tra le cose fatte bene rientra certamente l’uso del rovescio, apparso più solido del solito contro Fils. Shelton, infatti, ha detto: “Il mio rovescio ha funzionato bene, ci sto lavorando da tempo e oggi si è visto”. Il finalista dello US Open 2026 ha poi parlato delle condizioni di gioco della Inalpi Arena, paragonandole a quelle del Masters 1000 di Parigi 2026: “Il campo è veramente rapido, secondo me le condizioni sono addirittura più rapide di Parigi anche se molto simili. Sono paragonabili ed è bello avere continuità da una settimana all’altra. Lo scorso anno Parigi era stato tra i campi più lenti della stagione”.