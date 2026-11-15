Challenger 50 Hersonissos 3 2026: gioia Ribecai, primo titolo in carriera nel circuito cadetto

Michele Ribecai mette la ciliegina sulla torta al suo 2026, iniziato al 420esimo posto del ranking ATP e che terminerà almeno nelle prime 250 posizioni. Il classe 2003 di Lucca, infatti, si impone nel Challenger 50 di Hersonissos 3 2026, superando in finale il sudafricano Philip Henning (236 ATP) con il risultato di 4-6 6-2 6-0 in 1 ora e 49 minuti di gioco. Sul cemento outdoor greco, il tennista italiano trova il primo titolo Challenger della propria carriera, alla terza finale stagionale e di sempre nel circuito cadetto. Il risultato gli consentirà di ritoccare il proprio best ranking (259), salendo intorno alla 230esima posizione da lunedì 16 novembre.

Un anno di crescita significativa

Nel mese di ottobre, Ribecai aveva giocato e perso la finale del Challenger 50 di Firenze contro Filippo Romano (6-3 4-6 6-2); a marzo invece, si era reso protagonista di una bellissima cavalcata al Challenger 75 di Barletta: da lucky loser alla finale, dove si era arreso a Lukas Neumayer (2-6 6-3 6-3). Spiccano anche le semifinali raggiunte al Challenger 50 di Roehampton 2 (cemento) e al Challenger 100 di Poznan (terra rossa).

Risultati che testimoniano di un’ottima crescita e della versatilità del 23enne, capace di ottenere riscontri importanti su due superfici differenti. Con un buon finale di 2026, Ribecai potrebbe seriamente ambire all’ingresso nelle qualificazioni dell’Australian Open 2027.