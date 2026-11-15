ATP Finals 2026, Jodar dopo la sconfitta con Zverev: “Sono stato competitivo, devo seguire la mia strada”

Rafael Jodar è uscito sconfitto dal suo esordio alle ATP Finals 2026 di Torino, ma ha trovato motivi per guardare con fiducia ai prossimi impegni. Il giovane spagnolo ha ceduto ad Alexander Zverev con il punteggio di 6-4 6-4, al termine di una partita nella quale è riuscito a rimanere in corsa, senza però trovare le soluzioni necessarie nei momenti decisivi. In conferenza stampa, Jodar ha riconosciuto la qualità della prestazione del tedesco, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà incontrate in risposta e sulla necessità di adattarsi alle condizioni di gioco.

La differenza

“Oggi sono stato competitivo, ci sono stati due break ma il match è stato deciso da piccoli dettagli. Non c’è stata una grandissima differenza oggi, lui però ha giocato meglio nei punti importanti. Per competere contro di lui devi servire bene, rimanere concentrato e stare sul pezzo”, ha spiegato Jodar, che ha individuato nel servizio di Zverev uno degli elementi determinanti. “Ha fatto un ottimo lavoro col servizio oggi. Ha servito bene nei momenti importanti, ho avuto due break point sul 5-4 per lui nel primo ma è stato bravissimo e non ho avuto chance. Io ho cercato di fare di tutto in risposta, ma oggi c’è stato poco da fare. Gli faccio i complimenti, io devo lavorare sulla risposta”. Anche le condizioni del campo hanno richiesto un adattamento: “Sascha ha giocato a un livello altissimo, in queste condizioni è stato difficile. La palla va molto rapida, ho avuto le mie chance. Devo abituarmi al campo per le prossime partite“.

Il confronto con i migliori

La partecipazione alle Finals rappresenta una tappa importante nel percorso di Jodar, che non vuole però lasciarsi condizionare dal peso dell’occasione. “Pressione? Non ne sento. Cerco di essere un giocatore migliore ogni giorno. Oggi penso alle Finals, poi ci sarà la Coppa Davis. Chiaramente rappresentare la Spagna sarà un onore. Poi mi riposerò e avrò un mese per preparare il 2027. Non ho nessuna aspettativa, cercherò di vedere torneo dopo torneo sapendo che l’anno è molto lungo e il Tour ti richiede molto. Sono ancora molto giovane, ho grandi margini di miglioramento”. Il giovane spagnolo ha anche parlato della possibilità di imparare dai giocatori più esperti, a partire dallo stesso Zverev: “Ha un ritmo partita altissimo, sta giocando molto bene ed è uno dei ragazzi con più partite nel 2026. Quando è così di solito si ha più fiducia. Alla fine io cerco di dare il massimo e prendere spunto da tutti questi match alle Finals. Ogni match è differente, in base alla superficie o a giocare outdoor/indoor cambia tutto”.

Niente fretta

Jodar, esordiente sul Tour nel 2026 e già alle ATP Finals, non considera questa circostanza un motivo per modificare il proprio approccio. “Io sono la stessa persona dell’anno scorso e non cambierò mai nonostante tutto quello che potrà accadermi. Bisogna adattarsi, ci sono epoche e tappe in una vita. Questa è una tappa e la cosa importante nel futuro sarà migliorare e avere sempre la stessa ambizione per competere con i migliori”. Una crescita che passa anche dal confronto con la tradizione del tennis spagnolo, costruita da campioni come Rafael Nadal e da tanti altri protagonisti. “È bello essere spagnoli. C’è ancora molta strada da fare e il fatto che siamo tutti spagnoli non significa che io otterrò gli stessi titoli. Devo seguire la mia strada con la stessa ambizione e concentrazione avute quest’anno”.