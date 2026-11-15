ATP Finals 2026: Zverev apre le danze e batte Jodar in due set

Le ATP Finals 2026 di Torino sono ufficialmente cominciate, anche in campo. Il match inaugurale, ad aprire il gruppo John McEnroe, ha visto Alexander Zverev vincere su Rafael Jodar con il punteggio di 6-4 6-4. Il numero uno del mondo e già campione delle ATP Finals nel 2018 e nel 2021, la prima edizione torinese, ha dato l’impressione di avere calma e controllo della situazione, due qualità guadagnate con l’esperienza ai massimi livelli. Non che il debuttante (classe 2006) avesse paura, ma le poche incertezze gli sono state fatali, anche perché dall’altra parte non ha ricevuto nulla a cui aggrapparsi per rimediarvi.

Un servizio a cinque stelle

Non sarà una sorpresa, ma il gioco di Zverev gira al massimo quando lo fa anche il suo servizio, specialmente indoor e su una superficie veloce come quella di Torino. Nel primo set, il tedesco ha servito 23 prime palle in campo su 26 (42 su 50 in tutto il match), delle quali 10 sono stati ace. Le uniche due palle break concesse sono arrivate nell’ultimo gioco del parziale, ma non sono ascrivibili alla tensione di Zverev nel momento decisivo: Jodar si è dovuto inventare due risposte consecutive straordinarie a due prime di servizio di tutto rispetto per potersi giocare una chance, prontamente stroncata dal suo avversario proprio con la battuta.

Il secondo set ha seguito lo stesso spartito: scambi ad alto livello, ottima intensità e discreto equilibrio. L’unica discriminante è stato un altro, piccolo passaggio a vuoto del giovanissimo spagnolo, più che sufficiente per uno Zverev davvero preciso e concentrato. Il secondo momento di distrazione nel secondo set, capitato sul 4-2, ha tradito un serbatoio delle energie forse un po’ vuoto.

Questa versione del tedesco, quella libera dalla spada di Damocle del potenziale incompiuto, non è certamente diventato un attaccante alla Johnny Mac di colpo, ma è senza dubbio più aggressivo di qualche anno fa, soprattutto se avanti nel punteggio. Si tratta invece di un inevitabile passaggio verso una crescita futura per Jodar, che non deve essere troppo deluso da questo risultato, quanto carico per immagazzinare quanta più esperienza possibile questa settimana, senza perdere le speranze di guadagnarsi il passaggio del turno contro avversari leggermente più abbordabili.

Il girone

Per il format a round robin (gironi all’italiana) delle ATP Finals, vincere partite in due set può facilmente un’importanza decisiva. Così facendo, Sascha comincia con il piede giusto, e può già guardare al suo secondo match come potenziale pass per le semifinali. Nella serata di domenica 15 novembre si giocherà l’altro incontro della prima sessione del gruppo McEnroe tra Ben Shelton e Arthur Fils. Il vincente di questo match sfiderà Zverev, mentre il perdente se la vedrà con Jodar, il tutto nella giornata di martedì 17.

Le parole dal campo

Intervistato a caldo dopo la partita, Zverev non si è lasciato andare a eccessivi entusiasmi: “Ho giocato un match solido, non perfetto. È comunque un ottimo inizio, vincere 6-4 6-4 contro un top 8 al mondo è un ottimo punteggio che mi prendo con piacere. Sono contento ma devo migliorare ancora”.

E poi, interpellato sulla presenza di ben 10 ex numeri uno del mondo a vederlo, Sascha voleva raccontare del primo numero uno del mondo e delle storie che gli ha raccontato, ma non aveva previsto un vuoto di memoria sul nome di Ilie Nastase: “Chiedo scusa, mi è passato di mente per un secondo! Comunque, le storie migliori sono le sue, viene da una generazione senza filtri, senza paura dei social. Cosa mi ha raccontato? Non ve lo posso dire, ma è un tipo molto divertente”.