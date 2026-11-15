INTERVISTA – Becherini racconta il lavoro dietro Fils: preparazione, sacrifici e dinamiche articolate

Le parole di Lapo Becherini, preparatore atletico di Arthur Fils, ai microfoni di Spazio Tennis, raccontano il percorso che ha accompagnato il francese nel ritorno ai vertici del tennis mondiale. Dalla curiosa nota sul telefono in cui il transalpino aveva fissato gli obiettivi per il 2026, tra cui l’ingresso in Top 10 e la qualificazione alle ATP Finals, fino ai mesi più difficili trascorsi lontano dalle competizioni a causa dell’infortunio. Un lavoro costruito giorno dopo giorno, tra programmazione, pazienza e attenzione all’aspetto mentale, che ha permesso a Fils di tornare a competere ad altissimi livelli.

La nota sul telefono e gli obiettivi per il 2026

Becherini ha iniziato raccontando un curioso retroscena legato alla nota che Fils aveva scritto sul proprio telefono, indicando la Top 10 e le ATP Finals come obiettivi per il 2026.

“È un aneddoto interessante. Noi ci eravamo incontrati proprio il giorno prima che fissasse quegli obiettivi, perché, sinceramente, non erano mai stati un traguardo esplicito del nostro lavoro. Avevamo avuto un confronto e le priorità erano altre: cercare di costruire una classifica che gli permettesse di competere con continuità, senza correre il rischio di trovarsi in difficoltà. La cosa curiosa è che siamo poi andati a verificare la data in cui aveva scritto quella nota e abbiamo scoperto che coincideva proprio con il primo giorno in cui avevamo iniziato a lavorare insieme, a Monaco di Baviera, lo scorso febbraio. È stato un dettaglio interessante. Arthur è un atleta e un ragazzo incredibile. Come diciamo sempre, bisogna anche saper visualizzare i propri obiettivi e immaginare dove si vuole arrivare. Fortunatamente siamo qui, grazie soprattutto al lavoro che ha fatto lui insieme a tutto il team”.

Il rapporto con Fils e la decisione di tornare a lavorare insieme

Il preparatore atletico ha poi ripercorso la storia della collaborazione con il francese, iniziata diversi anni prima e ripresa in un momento particolarmente delicato della carriera del tennista. “Avevo già lavorato con lui un paio di anni fa. Nonostante l’esperienza fosse stata breve, era stata comunque fruttuosa: avevamo raggiunto buoni risultati, era andata abbastanza bene. Poi le nostre strade si erano separate. Come dice anche Arthur, ci siamo ritrovati due volte, ma probabilmente non era ancora il momento giusto per collaborare. Mi ha ricontattato in un periodo non facile, quando stava cercando di tornare a competere dopo un grave infortunio. Aveva provato a rientrare, disputando anche partite molto lunghe, ma continuava ad accusare fastidi. Aveva tentato nuovamente in America e in Canada, senza però riuscire a trovare la continuità necessaria. A quel punto ha deciso di cambiare parte del suo staff e mi ha contattato”, ha affermato Becherini. “Ho dato subito la mia disponibilità. Ho sempre apprezzato Arthur, sia come persona sia come atleta e tennista. Ho una particolare passione per il lavoro con i ragazzi giovani: per me significa avere davanti un foglio quasi completamente bianco, sul quale poter costruire. Rispetto a un giocatore già strutturato, con un atleta giovane hai maggiori possibilità di incidere, grazie a una plasticità mentale e fisica che permette di lavorare su tanti aspetti. Mi era già capitato in passato con altri ragazzi, come Holger Rune e diversi altri. Quando Arthur mi ha chiamato, avevo anche altre situazioni in ballo, ma gli ho dato la priorità“.

Il lavoro con un Top 10: migliorare quell’1% che fa la differenza

Becherini ha quindi spiegato come cambia il lavoro di un preparatore atletico quando si passa dalla crescita di un giovane alla gestione di un giocatore ormai stabilmente ai vertici del circuito. “È un lavoro interessante, ma sicuramente diverso. Quando si lavora con atleti di questo livello, bisogna considerare che raggiungere la Top 10 mondiale è già qualcosa di estremamente difficile. Non è necessariamente questo ciò che un giocatore si aspetta quando si rivolge a un allenatore o a un preparatore atletico”, ha rivelato, dando uno spaccato del lavoro che si nasconde dietro questi risultati.

“Quando lavori con un giovane, devi cercare di trasmettergli anche un’impostazione, costruire un metodo che non riguardi soltanto quello che fa in campo, ma anche ciò che succede fuori. Devi contribuire a formare il suo modo di ragionare, dargli una direzione e adattare il lavoro al suo carattere e alla sua professionalità”, parole che restituiscono la complessità e l’impegno che si celano dietro il lavoro.

“Quando invece lavori con atleti di questo livello, come può essere stato nel caso di Ferrer o di altri grandi giocatori, la situazione è differente. Un allenatore che lavora con un atleta per dodici o quindici settimane non può pensare di stravolgerne completamente il percorso. Ci sono già tante cose consolidate”. Ha raccontato Becherini, soffermandosi sulle dinamiche articolate e sull’impegno che caratterizzano il lavoro quotidiano di preparazione e allenamento.

“Il compito diventa quello di migliorare determinati aspetti, magari mettere un po’ più d’ordine, come è stato detto anche da Ferrer. Sono due progetti differenti: lavorare con i giovani e farlo con giocatori già affermati richiede approcci diversi“.

I cinque mesi più difficili: “La sfida più grande è stata la pazienza”

Il preparatore ha ripercorso i mesi più complicati del percorso di Fils, segnati dall’infortunio e dall’impossibilità di stabilire una data precisa per il ritorno alle competizioni. “L’anno scorso, prima dell’infortunio e dell’interruzione dell’attività, avevamo già avvicinato determinati obiettivi. Arthur era arrivato fino alla posizione numero 13 del ranking, se non sbaglio, raggiungendo il suo best ranking. Noi, personalmente, insieme a lui e a tutto lo staff, sapevamo che avesse le qualità per entrare nell’élite del tennis mondiale e raggiungere la Top 10. Non è stato quindi un risultato che ci ha sorpreso, anche se sarebbe stato difficile prevedere con certezza una qualificazione alle Finals”.

Becherini ha poi sottolineato quanto sia stato importante, soprattutto nei momenti più complicati, trasmettere al francese la giusta mentalità per affrontare il percorso di recupero:

“Quello che abbiamo sempre cercato di trasmettergli è stato soprattutto il concetto di pazienza. La rinuncia all’Australia non è stata semplice: non eravamo nelle condizioni giuste e non eravamo ancora pronti, ma è stata comunque una decisione difficile, anche dal punto di vista emotivo. Non dimentichiamo che, come staff, abbiamo dovuto lavorare per tantissimi mesi con un atleta senza avere una data certa per il ritorno alle competizioni. Da settembre, ottobre, novembre, dicembre fino a gennaio, non sapevamo quando sarebbe potuto tornare a giocare”.

Un periodo prolungato lontano dai tornei, durante il quale il lavoro dello staff si è concentrato non soltanto sul recupero fisico, ma anche sulla capacità di Fils di affrontare mentalmente una situazione di grande incertezza. “Affrontare questi cinque mesi ci ha dato la possibilità di lavorare tanto sull’aspetto tecnico e fisico, ma soprattutto sulla resilienza. Arthur ha dovuto attraversare un lunghissimo periodo di allenamento, imparando ad avere pazienza e fiducia nel fatto che prima o poi il momento del rientro sarebbe arrivato. Fortunatamente, nel corso dell’anno siamo riusciti a tornare alle competizioni”.

Tranquillità e pazienza

Ripensando a quella fase, Becherini ha individuato proprio nell’incertezza sui tempi di recupero la difficoltà maggiore per tutto il gruppo di lavoro, “Questa è stata probabilmente la sfida più grande: non avere una data, non poter definire una tempistica. Nel tennis, normalmente, sappiamo già che cosa ci aspetta: al termine di una settimana possiamo iniziare a programmare quella successiva, guardare il calendario e individuare le date dei tornei. Quando invece sei in una situazione come quella vissuta da Arthur, o come può succedere adesso a Carlos, il punto interrogativo più grande è proprio il quando. È qualcosa a cui non siamo abituati, perché normalmente lavoriamo seguendo una programmazione ben precisa”.

Il lavoro quotidiano è diventato quindi fondamentale per mantenere alta la motivazione del francese, evitando che l’assenza di una prospettiva temporale precisa finisse per condizionare il suo percorso.

“Quello che abbiamo cercato di fare con Arthur è stato trasmettergli pazienza, tranquillità e sicurezza nel lavoro che stavamo portando avanti. Ci siamo concentrati sugli obiettivi quotidiani, sul miglioramento e sui piccoli traguardi da raggiungere giorno dopo giorno e settimana dopo settimana. Questo gli ha permesso di affrontare ogni giornata mantenendo alta la motivazione“.

Il preparatore ha poi raccontato anche l’attenzione riservata all’aspetto psicologico e alla gestione delle pressioni esterne, in particolare durante i mesi lontano, ha cercato anche di limitare il tempo trascorso sui social network.

“Non è stato semplice, perché anche noi leggevamo e vedevamo determinate cose, e immaginavamo quanto potesse essere difficile per lui. Cercavamo quindi di ridurne l’utilizzo, evitando che vivesse il proprio percorso attraverso quello che arrivava dall’esterno, anziché concentrarsi su ciò che stava costruendo insieme a noi”.

Per l’intervista completa a Lapo Becherini, guarda il video sul nostro canale YouTube.