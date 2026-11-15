WTA Finals 2026, Errani-Paolini volano in finale: battute Guo e Mladenovic in due set

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale delle WTA Finals 2026 di doppio. Le azzurre superano Guo Hanyu e Kristina Mladenovic con il punteggio di 6-3 6-4 in semifinale e si guadagnano la possibilità di giocarsi il titolo. Nella finale affronteranno Katerina Siniakova e Taylor Townsend, coppia già battuta all’esordio nel torneo.

Una prestazione solida e concreta quella delle italiane, capaci di gestire la partita e di imporsi in due set senza concedere occasioni alle avversarie. A fare la differenza è stata soprattutto la maggiore efficacia al servizio: Errani e Paolini hanno messo in campo il 77% di prime, vincendo il 67% dei punti con la prima e il 64% con la seconda. Numeri superiori rispetto a quelli della coppia avversaria, che ha chiuso con il 68% di prime.

Le azzurre hanno inoltre sfruttato quattro delle otto palle break a disposizione, contro le due convertite da Guo e Mladenovic, vincendo complessivamente 58 punti contro i 48 delle avversarie e 12 game contro i 7 della coppia franco-cinese.

Per Errani e Paolini si apre l’ultima porta verso il titolo: in finale ritroveranno Siniakova e Townsend, già sconfitte nella prima partita della fase a gironi. Una nuova sfida per provare a chiudere nel migliore dei modi il percorso alle Finals.