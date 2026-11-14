Sinner allo store Nike di Torino con Maldini: “Mai avrei pensato di arrivare a questi livelli”

Jannik Sinner è stato protagonista di un evento organizzato nello store Nike di via Roma, nel pieno centro di Torino, in compagnia di una leggenda del calcio italiano come Paolo Maldini, ex difensore e capitano del Milan. Un’occasione per raccontare il proprio percorso, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato ai vertici del tennis mondiale e soffermandosi sulle scelte che hanno segnato la sua crescita.

“Era impossibile immaginarsi tutto questo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli. Giocavo a calcio e sciavo, vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con gli amici”, ha ricordato l’azzurro, con Maldini al suo fianco.

Sinner ha quindi ripercorso il momento in cui ha deciso di dedicarsi esclusivamente al tennis, una scelta arrivata quando aveva appena 13 anni: “Poi a 13 anni ho fatto la scelta del tennis”.

Il numero due del mondo ha sottolineato l’importanza di vivere lo sport con la giusta mentalità, senza lasciarsi condizionare esclusivamente dai risultati: “La vittoria più grande è scegliere ciò che ti piace di più, il risultato non si può controllare ma puoi controllare il divertimento”.

Il legame con Torino è ormai speciale per Sinner, che ha speso parole importanti per la città e per il pubblico che lo accompagna durante le ATP Finals. L’azzurro ha sottolineato quanto sia piacevole giocare nel capoluogo piemontese, soffermandosi anche sulle motivazioni che lo spingono a dare sempre il massimo: “Qua a Torino mi sono sempre trovato bene, è il mio campo indoor e in cemento preferito. Quando scendo in campo voglio dare sempre tutto, sento che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero”.

Spazio anche a una riflessione sull’utilizzo dei social network, tema particolarmente vicino alle nuove generazioni presenti all’evento. Sinner ne ha riconosciuto le potenzialità, ma ha invitato i ragazzi a non farne un punto di riferimento costante, ricordando il valore delle occasioni di incontro nella vita reale: “I social sono una parte importantissima, puoi usarli in modo positivo, ma ci sono tante cose negative. Consiglio di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè. Per me i social sono secondari, ma ognuno ha la sua visione”.