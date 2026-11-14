Tennis Calendario ATP Challenger 2027: le date di tutti i tornei e le entry list

Il calendario dei tornei ATP Challenger 2027 completo e aggiornato settimana per settimana: tutte le date dei tornei e le entry list. Nuova annata anche per il circuito challenger, sempre più ricco di appuntamento in giro per il mondo dalla prima settimana di gennaio e fino a dicembre. Tra nuovi talenti che tentano di prendere il volo e chi invece dopo anni di “gavetta” prova a fare il salto di qualità definitivo, gli spunti di interesse non mancano mai in questi tornei. Ecco il calendario aggiornato, che viene rilasciato come sempre in tranche durante l’anno e con le relative entry list.
CALENDARIO ATP CHALLENGER 2027
GENNAIO
4-10 Gennaio
-Atp 125 Bengaluru, India (Hard)
-Atp 125 Canberra, Australia (Hard)
-Atp 75 Noumea, Nuova Caledonia (Hard)
-Atp 50 Nottingham, Gran Bretagna (Indoor Hard)
11-17 Gennaio
-Atp 75 Glasgow, Gran Bretagna (Indoor Hard)
-Atp 50 Baton Rouge, Usa (Indoor Hard)
-Atp 50 Tigre, Argentina (Clay)
18-24 Gennaio
-Atp 75 Itajai, Brasile (Clay)
-Atp 75 Koblenz, Germania (Indoor Hard)
-Atp 75 San Diego, Usa (Hard)
25-31 Gennaio
-Atp 125 Quimper, Francia (Indoor Hard)
-Atp 100 Concepcion, Chile (Clay)
-Atp 75 Oeiras, Portogallo (Indoor Hard)
-Atp 75 San Diego, Usa (Hard)
-Atp 50 Trnava, Slovacchia (Indoor Hard)
-Atp 50 Cesenato, Italia (Indoor Hard)
FEBBRAIO
1-7 Febbraio
-Atp 125 Bergamo, Italia (Indoor Hard)
-Atp 125 Rosario, Argentina (Clay)
-Atp 75 Brisbane, Australia (Hard)
-Atp 75 Cleveland, Usa (Indoor Hard)