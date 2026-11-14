ATP 250 Stoccolma 2026, Fritz si riscatta: battuto Tirante, arriva il dodicesimo titolo in carriera

Taylor Fritz si prende la sua rivincita e chiude la stagione nel migliore dei modi. Dopo la beffa della mancata qualificazione alle ATP Finals di Torino e la sconfitta contro Carlos Alcaraz, lo statunitense trova il modo di reagire, conquistando il torneo di Stoccolma e mettendo in bacheca il dodicesimo titolo ATP della sua carriera.

Nell’ultimo atto del torneo svedese, Fritz ha superato l’argentino Thiago Tirante con il punteggio di 6-2 4-6 7-6 (3), al termine di una finale combattutissima e decisamente più equilibrata di quanto lasciasse presagire il primo set. Dopo aver dominato la frazione d’apertura, l’americano ha subito il ritorno dell’argentino, capace di trascinare la partita al terzo set. Tirante ha poi offerto una prova di grande carattere anche nella frazione decisiva, resistendo stoicamente nonostante sia rimasto sempre costretto a inseguire nel punteggio. A fare la differenza è stato il tie-break, nel quale Fritz ha fatto valere la propria maggiore esperienza a questi livelli, riuscendo a piegare la resistenza di un superbo avversario e a mettere le mani sul trofeo.

La corsa verso il titolo

Il successo rappresenta il coronamento di una settimana particolarmente positiva per l’americano, che ha dovuto affrontare diversi avversari di livello prima di sollevare il trofeo. Nel suo percorso verso la finale ha infatti superato Cameron Norrie e Lorenzo Musetti, due vittorie importanti che hanno confermato il suo ottimo stato di forma. Ai quarti di finale, invece, Fritz ha beneficiato del walkover di Holger Rune, approdando così in semifinale senza dover scendere in campo.

Per Fritz arriva così la ciliegina sulla torta di una settimana importante. Con la vittoria ottenuta in semifinale si era già assicurato la certezza di chiudere la stagione tra i primi dieci del mondo, un traguardo che assume un valore particolare anche dal punto di vista economico. La permanenza nella top 10, infatti, gli garantirà l’accesso ai relativi bonus e ai premi previsti per i giocatori che terminano l’anno tra i migliori del ranking mondiale. Un’ulteriore soddisfazione per l’americano, che potrà beneficiare anche dei vantaggi legati al proprio status nel circuito.

Ora le Fi nals da riserva

Lo statunitense sarà comunque presente alle ATP Finals come seconda riserva, ma potrà raggiungere il capoluogo piemontese con un titolo in più in bacheca e la consapevolezza di aver chiuso l’anno nel migliore dei modi. Un risultato ancora più significativo se si considera il percorso attraversato nei primi mesi della stagione, quando Fritz ha dovuto fare i conti con un infortunio al ginocchio che ne ha condizionato la continuità e il rendimento. Essere riuscito a superare le difficoltà fisiche, ritrovare il proprio miglior tennis e concludere l’annata tra i primi dieci del mondo rappresenta una dimostrazione importante di carattere e resilienza. Il titolo di Stoccolma diventa così non soltanto il dodicesimo della sua carriera, ma anche il simbolo di una stagione in cui l’americano ha saputo reagire alle difficoltà e confermarsi nell’élite del tennis mondiale.