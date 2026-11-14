Bolelli e Vavassori al Fan Village: “Grande emozione, contiamo sul pubblico”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati protagonisti della presentazione al Fan Village di Torino in vista delle Nitto ATP Finals 2026. I doppisti azzurri, alla terza partecipazione consecutiva al torneo di fine stagione, hanno raccontato le proprie sensazioni e le aspettative per l’appuntamento torinese, sottolineando l’emozione di tornare a competere davanti al pubblico di casa.

Il primo a prendere la parola è stato Simone Bolelli, che ha espresso tutta la propria soddisfazione per il ritorno alle Finals: “Ciao a tutti. È una grandissima emozione venire qui per la terza volta consecutiva. Cercheremo di dare il meglio, abbiamo grande voglia di far bene. Siamo otto grandissime coppie, saranno partite molto dure. Contiamo sul sostegno della gente”.

A seguire, Andrea Vavassori ha sottolineato il valore speciale di questa manifestazione, soprattutto per il legame con Torino, sua città: “Essere qui è sempre il nostro obiettivo. Non vediamo l’ora di iniziare, poi per me è speciale perché sono proprio a casa. Il Fan Village sta facendo miglioramenti incredibili, la città è presente. Contiamo sul vostro supporto”.