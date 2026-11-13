Montepremi e Punti

Montepremi singolare Atp Finals Torino 2026 con Cobolli: punti ranking, prize money

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Foto Giampiero Sposito/FITP
NITTO ATP FINALS 2025 Torino 09/11/2025 Inalpi Arena Alexander Zverev Foto Giampiero Sposito

Il montepremi, con il prize money e i punti per il ranking delle Atp Finals di Torino 2026 in programma dal 15 al 22 novembre. Anche quest’anno in crescita il montepremi offerto a chi si è guadagnato la partecipazione alle Finals. Un aumento minore rispetto a quello della scorsa edizione: si passa da 15.5 milioni a 15.750. Ecco la distribuzione completa e dettagliata del montepremi.

GUIDA ALLE ATP FINALS: PROGRAMMA, ORARI

LE FINALS SU MEDIASET

MONTEPREMI DOPPIO ATP FINALS

MONTEPREMI SINGOLARE ATP FINALS TORINO 2026

RISERVA – $ 156.000

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)

VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $ 5.171.000 (1500 punti)

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS