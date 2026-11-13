Montepremi singolare Atp Finals Torino 2026 con Cobolli: punti ranking, prize money

Il montepremi, con il prize money e i punti per il ranking delle Atp Finals di Torino 2026 in programma dal 15 al 22 novembre. Anche quest’anno in crescita il montepremi offerto a chi si è guadagnato la partecipazione alle Finals. Un aumento minore rispetto a quello della scorsa edizione: si passa da 15.5 milioni a 15.750. Ecco la distribuzione completa e dettagliata del montepremi.
GUIDA ALLE ATP FINALS: PROGRAMMA, ORARI
MONTEPREMI SINGOLARE ATP FINALS TORINO 2026
RISERVA – $ 156.000
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – $ 338.000
PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – $ 405.000 (200 punti)
VITTORIA IN SEMIFINALE – $ 1.206.000 (400 punti)
VITTORIA DEL TORNEO – $ 2.412.000 (500 punti)
VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – $ 5.171.000 (1500 punti)