Montepremi Atp Umag 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Umag, in programma dal 13 al 19 luglio. Come ogni estate non può mancare il torneo croato da sempre ben frequentato dai tennisti italiani. E infatti anche in quest’edizione due dei favoriti sono Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 UMAG 2026
PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)
FINALE – € 54.360 (150 punti)
VINCITORE – € 93.175 (250 punti)