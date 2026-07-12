Montepremi Atp Gstaad 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Gstaad, in programma dal 13 al 19 luglio. Pesa il forfait di Matteo Berrettini in un torneo che l’aveva spesso visto protagonista nel corso degli anni. Bublik e Ruud sono i primi favoriti del seeding, ma torna in campo anche Valentin Vacherot dopo l’infortunio che l’aveva costretto a saltare Wimbledon. L’Italtennis prova a difendersi con la presenza di Lorenzo Sonego e Federico Cinà, quest’ultimo passato attraverso le qualificazioni. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
MONTEPREMI ATP 250 GSTAAD 2026
PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)
FINALE – € 54.360 (150 punti)
VINCITORE – € 93.175 (250 punti)