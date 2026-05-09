Montepremi doppio Internazionali d’Italia Roma 2026: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking del doppio degli Internazionali d’Italia 2026 in programma a Roma. Doppio protagonista anche quest’anno al Foro Italico, con l’Italia che vuole sognare in particolar modo con Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori. Ma non mancano le coppie a sorpresa, come quella formata da Cobolli e Berrettini, in tabellone grazie a una wild card da parte degli organizzatori. Prize money complessivo degli Internazionali che ammonta a € 8.235.540, ovvero il 2,24% in più rispetto all’edizione dello scorso anno. Da ricordare che sia il montepremi sottostante è quello indicato complessivamente per la coppia.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI MASCHILE INTERNAZIONALI d’ITALIA DOPPIO

PRIMO TURNO – € 17.060 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 31.220 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 58.220 (180 punti)

SEMIFINALE – € 116.430 (360 punti)

FINALE – € 216.800 (600 punti)

VINCITORE – € 409.520 (1000 punti)

MONTEPREMI FEMMINILE INTERNAZIONALI D’ITALIA DOPPIO

PRIMO TURNO – € 17.060 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 31.220 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 58.220 (180 punti)

SEMIFINALE – € 116.430 (360 punti)

FINALE – € 216.800 (600 punti)

VINCITORE – € 409.520 (1000 punti)