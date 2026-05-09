Montepremi e Punti

Montepremi doppio Internazionali d’Italia Roma 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Sara Errani e Jasmine Paolini - Foto Getty Images per Billie Jean King Cup
Sara Errani e Jasmine Paolini - Foto Getty Images per Billie Jean King Cup

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking del doppio degli Internazionali d’Italia 2026 in programma a Roma. Doppio protagonista anche quest’anno al Foro Italico, con l’Italia che vuole sognare in particolar modo con Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori. Ma non mancano le coppie a sorpresa, come quella formata da Cobolli e Berrettini, in tabellone grazie a una wild card da parte degli organizzatori. Prize money complessivo degli Internazionali che ammonta a € 8.235.540, ovvero il 2,24% in più rispetto all’edizione dello scorso anno. Da ricordare che sia il montepremi sottostante è quello indicato complessivamente per la coppia.

Contents

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI MASCHILE INTERNAZIONALI d’ITALIA DOPPIO

PRIMO TURNO – € 17.060 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 31.220 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 58.220 (180 punti)

SEMIFINALE – € 116.430 (360 punti)

FINALE – € 216.800 (600 punti)

VINCITORE – € 409.520 (1000 punti)

MONTEPREMI FEMMINILE INTERNAZIONALI D’ITALIA DOPPIO

PRIMO TURNO – € 17.060 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 31.220 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 58.220 (180 punti)

SEMIFINALE – € 116.430 (360 punti)

FINALE – € 216.800 (600 punti)

VINCITORE – € 409.520 (1000 punti)

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