Montepremi e Punti

Montepremi Atp Bucharest 2026: soldi, punti ranking e prize money

Redazione
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Francesco Maestrelli nell torneo dell'Australian Open 2026
Francesco-Maetsrelli-Foto-Patrick Hamilton - IPA_Agency_IPA70280700

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 250 di Bucharest, in programma dal 30 marzo al 5 aprile. Flavio Cobolli si è cancellato e non difenderà quindi il titolo conquistato lo scorso anno nella capitale romena. Gli spunti d’interesse comunque non mancano, a partire dalla presenza in tabellone di Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli. Per il vincitore 250 punti valevoli per il ranking maschile.

TUTTE LE ENTRY LIST

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MONTEPREMI ATP 250 BUCHAREST 2026

PRIMO TURNO – $ 6.570 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 10.750 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 18.515 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 31.955 (100 punti)

FINALE – $ 54.360 (150 punti)

VINCITORE – $ 93.175 (250 punti)

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