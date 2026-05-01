Montepremi Atp Challenger 175 Cagliari, quanto guadagna Cadenasso?

Con l’accesso alla semifinale del Challenger 175 di Cagliari 2026, Gianluca Cadenasso è virtualmente entrato nella Top 200 ATP per la prima volta in carriera. Con questo risultato, infatti, il classe 2004 guadagna 50 punti ATP e il live ranking lo vede alla posizione numero 195. Inoltre, Cadenasso si è assicurato un montepremi di almeno 15.175 €. Qualora dovesse superare la semifinale, il suo premio in denaro salirebbe a 25.735 € (90 punti), in caso di vittoria invece sarebbe di ben 43.635 €(175 punti).

Indipendentemente dal risultato finale del Challenger di Cagliari, il genovese migliorerà nuovamente il suo miglior piazzamento in classifica già ritoccato più volte nel 2026 grazie all’ottimo rendimento culminato, lo scorso marzo, con la vittoria del Challenger 75 di Asuncion, in Paraguay.