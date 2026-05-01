Challenger 175 Cagliari 2026: Cadenasso colpisce ancora, de Jong battuto e semifinale conquistata

Prosegue il percorso di Gianluca Cadenasso che raggiunge la semifinale del Challenger 175 di Cagliari, grazie al successo su Jesper de Jong per 6-4 5-7 6-3 in 2 ore e 55 minuti.

Per la terza volta in tre sfide nel torneo l’inizio non è dei migliori e nel primo set il ventunenne genovese va sotto di un break, ma ha la capacità di reagire e rimettere subito la sfida sui binari giusti. Nel secondo set, l’azzurro si porta a due punti dal match sul 5-4 30-0, ma proprio sul più bello un passaggio a vuoto lo condanna al terzo set. Nel set decisivo è il break nel settimo game a fare la differenza: Cadenasso allunga nel momento chiave e gestisce il vantaggio fino al 6-3 finale.

Grazie agli ultimi riscontri positivi in termini di risultati, il classe 2004 sta acquisendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi. Il n. 232 del mondo, che con questa vittoria volerà almeno alla posizione n.195. ATP, ha iniziato a disputare tornei Challenger con continuità dalla fine del 2025 e sembra poter essere decisamente in grado di competere a questo livello. In questo senso, un boost positivo può esser stato dato dal trionfo nel Challenger 75 di Asunciòn nello scorso marzo.