WTA Finals 2026, Muchova si ritira prima dell’ultimo match: subentra Shnaider già eliminata

Le WTA Finals 2026 di Karolina Muchova non sono andate come sperava: l’ultima notizia è il ritiro prima del suo ultimo match, per quanto inutile ai fini della classifica del gruppo 2, contro Mirra Andreeva. La causa dichiarata è un malessere gastrointestinale: al posto della ceca subentrerà l’alternate Diana Shnaider che però, ereditando una situazione di classifica compromessa non potrebbe qualificarsi alle semifinali neanche con una vittoria.

Lo scenario

Il girone è guidato da Andreeva, che ha dominato le prime due partite contro Elina Svitolina e Aryna Sabalenka, vinte entrambe per 6-4 6-0. La giovane russa è dunque già sicura del primo posto, in quanto raggiungibile solo dalle due giocatrici con le quali ha gli scontri diretti a favore. Saranno proprio Svitolina e Sabalenka a giocarsi il secondo posto in uno spareggio dentro o fuori: entrambe hanno battuto proprio Muchova, Sabalenka in due e Svitolina in tre set, e si trovano momentaneamente appaiate con una vittoria a testa. Karolina è rimasta invece con il cerino in mano, prima di passarlo a Shnaider. La mancina non può andare in semifinale, ma può tirar fuori 200 punti in classifica e il prize money di una vittoria nella fase a gironi, ovvero 230.000 dollari.

Una serie di sfortunati eventi

Come spesso è capitato nella carriera di Muchova, il livello magnifico mostrato nei picchi non è bastato a portare a casa il risultato finale. Nel primo match contro Sabalenka, la ceca ha giocato più che alla pari per quasi due ore, perdendo però tutti i punti importanti tra cui il game in cui ha servito per il primo set, prima di perdere dolorosamente per 7-6(2) 7-5. Nel secondo match, invece, Muchova è partita benissimo, dando l’impressione di avere due marce in più rispetto a Svitolina. L’ucraina è però stata saggia e avveduta, ha chiamato il medical timeout a fine primo set per farsi trattare la gamba destra, e ha cominciato a trovare soluzioni diverse nello scambio per disturbare le sensazioni dell’avversaria, che ha poi ceduto di schianto, perdendo con il punteggio di 3-6 6-2 6-2 e una striscia di 11 game a due dopo il vantaggio di 2-1 a inizio secondo set.