WTA 125 Caldas da Rainha 2026, festa Pigato: titolo e Top 100 distante meno di 100 punti

Lisa Pigato vince il WTA 125 di Caldas da Rainha 2026 (cemento) e si aggiudica il secondo titolo di categoria in stagione e in carriera, dopo quello vinto a Madrid lo scorso mese di aprile. In finale, l’italiana supera Gabriela Knutson (163 WTA) con un netto 6-4 6-2 in 1 ora e 24. Con questo successo la tennista classe 2003 migliora ulteriormente il proprio ranking e si porta a poche lunghezze dalla Top 100. La bergamasca, infatti, ha ora 675 punti in classifica, mentre Eva Lys (attualmente in 100esima posizione) si trova a quota 747. Fino a dicembre però, avrà però ben 130 punti in scadenza, frutto di un ottimo finale di 2025 in cui raggiunse due finali ITF e vinse un titolo (ITF W35 Santa Margherita di Pula 12).

Una stagione 2026 estremamente positiva per Pigato che ad inizio anno era numero 266 al mondo e ha scalato posizione dopo posizione, fino ad accarezzare l’ingresso tra le migliori 100 tenniste del mondo. Ha anche disputato gli Internazionali BNL d’Italia grazie ad una wild card, arrendendosi nel derby di primo turno contro Tyra Grant dopo aver vinto il primo set. In sostanza è mancata solo la prima qualificazione al main draw di uno Slam, ma Pigato ci riproverà nel 2027: il trend mostra una crescita continua.