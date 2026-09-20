WTA 125 Lubiana 2026: De Stefano si prende il titolo con una grande rimonta

Trionfa Samira De Stefano al WTA 125 di Lubiana 2026. Una settimana fantastica per l’azzurra che batte in rimonta la tedesca Mona Barthel (n.217 WTA) con il punteggio di 3-6 6-1 7-5 in 2 ore e 13 minuti di gioco. Un match pieno di capovolgimenti di fronte, come nel primo parziale con Samira, avanti di un break, subisce la rimonta dell’avversaria, capace di vincere 4 giochi consecutivi per chiudere il set. Brava, però, De Stefano a dominare il secondo parziale e a vincere il terzo recuperando il break sotto 4-2. Decisivo il break nell’undicesimo game, confermato dall’italiana al quarto match point e dopo aver salvato due palle del controbreak.

Il 2026 di Samira e l’obiettivo Melbourne 2027

Un 2026 importante per la varesina che, prima della finale raggiunta in Slovenia, la prima della carriera nel circuito WTA 125, aveva alzato tre titoli ITF. La stagione era cominciata con il successo nel W15 di Monastir 2, susseguito dalla sconfitta in finale nel W50 della città tunisina. Ad aprile era arrivata la vittoria nel W35 di Santa Margherita di Pula 3, mentre a fine agosto la lombarda aveva alzato il titolo nel W50 di Kursumlijska Banja.

L’obiettivo di Samira (numero 193 WTA nel live ranking) per questo finale di stagione è quello di accumulare più punti possibile in vista dell’Australian Open 2027 per cercare di entrare nel tabellone di qualificazioni di uno Slam per la prima volta in carriera.