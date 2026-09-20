Challenger 50 Biella 2026: trionfa Caniato: è il primo titolo della carriera a questo livello

Si conclude nel migliore dei modi la settimana da sogno di Carlo Alberto Caniato al Challenger 50 di Biella 2026. Il veronese, entrato in tabellone grazie ad una wildcard, ha battuto in finale lo spagnolo Alejandro Moro Canas (n.240 ATP), quinta testa di serie del tabellone, con il punteggio di 7-6(1) 6-4 in 1 ora e 47 minuti di gioco. Per Caniato si tratta del primo titolo Challenger in carriera, che a questo a questo livello non si era mai spinto oltre i quarti di finale (Challenger 50 di Cervia 2026). Alla sua quarta finale, il numero 534 del mondo alza il suo secondo trofeo della carriera dopo il successo conquistato quest’anno nell’ITF M25 di Sintra.