Coppa Davis

Quando gioca l’Italia i quarti di Coppa Davis 2026? Data e programma Finals Bologna

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Tennis, DAVIS CUP FINAL 2025, Italy vs Austria, Flavio Cobolli (ITA), Bologna, Italy, November 19, 2025. Foto Felice Calabro'
Flavio Cobolli - Foto Felice Calabrò. Tennis, DAVIS CUP FINAL 2025, Italy vs Austria, Flavio Cobolli (ITA), Bologna, Italy, November 19, 2025.

L’Italia cerca il poker a Bologna, dove dal 25 al 29 novembre si disputeranno le Finals della Coppa Davis 2026. Gli Azzurri di Filippo Volandri, reduci da tre successi consecutivi, sono l’unica nazione qualificata d’ufficio anche in quest’occasione e conosceranno tra pochi giorni il cammino verso un possibile altro trionfo. Le 7 avversarie usciranno infatti dagli incontri del secondo round di qualificazioni, per poi essere sorteggiate in un tabellone che partirà dai quarti di finale.

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QUANDO GIOCA L’ITALIA I QUARTI DI COPPA DAVIS

Una cosa è però certa, l’Italia è la prima testa di serie e guarda tutti dall’alto. Il calendario definitivo è ancora soggetto a possibili modifiche, ma al momento è nota anche la data dell’esordio dei nostri: mercoledì 25 novembre.

PROGRAMMA FINALS COPPA DAVIS BOLOGNA

24/11: 1° Quarto di Finale
25/11: 2° Quarto di Finale – ITALIA vs. Tba
26/11: 3 e 4° Quarto di Finale

27/11: 1^ semifinale
28/11: 2^ semifinale

29/11: Finale

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