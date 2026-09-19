Coppa Davis 2026: Belgio eliminato, l’Austria raggiunge l’Italia alle Final Eight

Subito sorprese nelle Qualifiers di Coppa Davis 2026. Dopo la Corea del Sud, è l’Austria la seconda nazione a raggiungere l’Italia alle Final Eight di Bologna, in programma dal 23 al 29 novembre a Bologna. La squadra seguita da Jurgen Melzer sfrutta il calore del pubblico del Vienna Athletic Sports Club – uno dei circoli più antichi del paese – per eliminare il Belgio, semifinalista dell’edizione 2025 e fatto fuori solamente dagli azzurri di Filippo Volandri.

Dopo una prima giornata all’insegna dell’equilibrio, chiusa sull’1-1 in seguito alle vittorie in singolare rispettivamente di Juri Rodionov su Gauthier Onclin e Zizou Bergs su Lukas Neumayer, il day-2 è tutto a tinte biancorosse. Prima il successo a sorpresa del doppio Miedler/Oberleitner contro i più esperti e rodati Sander Gille e Joran Vliegen – 7-6(5) 7-5 – e, poi, la grande prova di Rodionov contro Bergs – 7-6(6) 6-3 – nel duello tra i numeri uno dei due schieramenti. Il risultato è di 3-1 in favore dell’Austria, che raggiunge i quarti di finale di Coppa Davis per il secondo anno consecutivo e confermano il grande storico contro il Belgio (6-0 negli scontri diretti. La formazione di Steve Darcis manca la seconda qualificazione consecutiva alle Final Eight e non potrà replicare la semifinale del 2025.

Le squadre qualificate per le Final Eight

Italia (qualificata in quanto campionessa in carica)

Corea del Sud (3-1 vs India)

Austria (3-1 vs Belgio)

Le sfide in corso

Repubblica Ceca-Usa (1-1)

Canada-Francia (2-0)

Germania-Croazia (0-0)

Gran Bretagna-Ecuador (0-0)

Cile-Spagna (0-0)

Il regolamento

Come già accaduto nel round d’apertura disputato a fine gennaio, ci saranno ancora sfide a eliminazione diretta con fattore campo. Format vecchio stile per la due-giorni di partite: cinque incontri da disputare, 4 singolari e 1 doppio, tutti al meglio dei tre set. Le 7 Nazionali che usciranno vincitrici da questo fine settimane raggiungeranno l’Italia in finale, unica squadra ad essere già qualificata per le Final 8 di Bologna in quanto paese ospitante.

Dove vedere la Coppa Davis

I diritti della competizione anche quest’anno appartengono a SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le partite integrali saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).