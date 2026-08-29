L’esibizione tra Eala e Tjen proverà a battere il record di spettatori di Federer-Nadal

Una partita per celebrare un’annata storica e, forse, stabilire un nuovo primato mondiale. Alexandra Eala sarà la grande protagonista di “Alex Eala Live: Game. Set. Celebrate”, l’evento in programma l’8 dicembre alla Philippine Arena di Bulacan, nelle Filippine. La tennista di casa affronterà l’indonesiana Janice Tjen in un incontro che punta a richiamare oltre 52.000 spettatori. Se l’obiettivo venisse raggiunto, sarebbe superato il record di pubblico per una partita di tennis stabilito nel 2020 da Roger Federer e Rafael Nadal a Città del Capo, dove furono presenti 51.954 tifosi. Organizzata da Tatler Philippines, la manifestazione non sarà soltanto un’esibizione tra due delle principali protagoniste del tennis del Sud-est asiatico. Il programma comprenderà anche incontri con giovani promesse filippine e celebrità, oltre a una serie di iniziative destinate al pubblico dentro e fuori l’impianto. L’appuntamento vuole celebrare l’ascesa di Eala e la crescente diffusione del tennis nelle Filippine, coinvolgendo anche le nuove generazioni.

Le parole di Eala

“Non sono mai stata alla Philippine Arena. Non so cosa aspettarmi, se non grande competizione. È Il 99% delle mie partite sono all’estero, quindi tornare a casa e giocare davanti alla gente delle Filippine sarà una cosa specialissima”, le parole di Eala, che si presenterà davanti al pubblico di casa al termine di una stagione che l’ha definitivamente proiettata ai vertici del circuito. Prima della festa di Bulacan, Eala sarà impegnata nel suo secondo US Open a Flushing Meadows. In seguito affronterà la tournée asiatica, con tornei previsti a Singapore, in Cina e in Giappone, per poi chiudere idealmente il suo anno davanti al pubblico filippino e provare a regalare al tennis un nuovo record di presenze.