US Open 2026: programma, orari e ordine di gioco di domenica 30 agosto con Djokovic e Paolini in campo

È stato pubblicato il programma di domenica 30 agosto, giornata inaugurale degli US Open 2026. Ad aprire le danze nell’ultimo Slam della stagione sarà Novak Djokovic, impegnato sull’Arthur Ashe Stadium non prima dell’una italiana. In campo per i colori azzurri Jasmine Paolini e i qualificati Federico Cinà e Lucrezia Stefanini.
Il programma completo
ARTHUR ASHE STADIUM
Ore 18:00 – (3) Pegula vs Ruse
a seguire – (7) Medvedev vs (Q) Gaston
Non prima delle 01:00 – Navone vs (4) Djokovic
a seguire – V. Williams vs Kenin
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
Ore 17:00 – (19) Paolini vs Erjavec
a seguire – (Q) Wong vs (20) Paul
Non prima delle 01:00 – (9) Svitolina vs Sierra
a seguire – (15) Bublik vs Wolf
GRANDSTAND
Ore 17:00 – (18) Lehecka vs Carreno Busta
a seguire – (11) Kostyuk vs (Q) Hunter
a seguire – Kecmanovic vs Shapovalov
Non prima delle 23:00 – (26) Navarro vs Boisson
STADIUM 17
Ore 17:00 – Rakhimova vs (27) Krejcikova
a seguire – Zhang vs (31) Fernandez
a seguire – Faria vs Brooksby
Non prima delle 23:00 – Michelsen vs (Q) Cinà
COURT 5
Ore 17:00 – Gibson vs Vekic
a seguire – Van Assche vs (29) Norrie
a seguire – Lee vs Boulter
a seguire – Landaluce vs (LL) Fearnley
COURT 6
Ore 17:00 – Zarazua vs (Q) Iatcenko
a seguire – Arango vs Wang
a seguire – Tirante vs Mannarino
a seguire – (27) Etcheverry vs Kopriva
COURT 7
Ore 17:00 – Shimabukuro vs (26) Rinderknech
a seguire – (Q) Stefanini vs Yastremska
a seguire – Vukic vs (Q) Sakamoto
a seguire – Birrell vs Marcinko
COURT 10
Ore 17:00 – Prizmic vs Shevchenko
a seguire – (Q) Samuel vs Machac
COURT 11
Ore 17:00 – Wu vs Walton
a seguire – (Q) Kalieva vs Tararudee
a seguire – Kessler vs (18) Alexandrova
a seguire – Gorzny vs Collignon
COURT 12
Ore 17:00 – Majchrzak vs Medjedovic
a seguire – (Q) Harris vs Kennedy
a seguire – Vandewinkel vs Pliskova
a seguire – Preston vs Parks
COURT 13
Ore 17:00 – Merida vs Fucsovics
a seguire – Munar vs Atmane